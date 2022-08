Neways Electronics kiest voor de internationale HR-oplossing van Salure en AFAS

Het in 1969 opgerichte Neways Electronics heeft de keuze gemaakt voor de software en diensten van Salure en AFAS. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf gaat per 1 januari 2023 werken met het nieuwe systeem.

De internationale EMS-speler is toe aan een nieuwe softwareoplossing die aansluit bij zijn internationale groeiambities. Het huidige HR-landschap van Neways maakt het namelijk lastig om overzicht te krijgen: HRM-data wordt verspreid opgeslagen in verschillende regionale systemen die niet compatibel zijn. Eric Stodel, CEO bij Neways Electronics: “Onze Neways collega’s vormen het fundament van onze wereldwijde transformatie naar ‘OneNeways’. Dit vereist dat de kwaliteit van de inrichting van onze HR-bedrijfsprocessen van hoog niveau is, temeer daar het onze ambitie is om deze processen verder te harmoniseren. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een bewezen HR-systeem dat onze processen verder kan professionaliseren, ons in staat stelt de gegevens van onze medewerkers optimaal te beheren en onze collega’s van goede dienstverlening te voorzien.”

Standaardisering

Met de keuze voor AFAS en Salure kiest Neways voor één centraal systeem dat overzicht geeft van de internationale HRM-data, maar tegelijkertijd de flexibiliteit biedt om met lokale salarisverwerkers te koppelen. Jaco van Hengel, partner bij Salure: “Neways heeft hoge groeiambities. Bij deze ambitie past een professionele HR-inrichting. Onze gezamenlijke oplossing met AFAS maakt digitalisering, automatisering en standaardisering op Europese schaal mogelijk. Door AFAS internationaal in te zetten, krijgt Neways via handige dashboards inzicht in de totale personeelspopulaties en salariskosten.”

Gemak voor medewerkers

Neways Electronics streeft naar een efficiënte en eigentijdse bedrijfsvoering en om die reden hebben ze de keuze gemaakt voor AFAS. Joan Leeuwenburg is Corporate Head of HR bij Neways en licht de keuze toe: “Het systeem van AFAS biedt ons de gevraagde functionaliteit en bestrijkt alle belangrijke HR-processen. Tevens is het een HR-systeem dat bij diverse andere bedrijven met internationale vestigingen is geïmplementeerd en is het geïntegreerd met relevante systeemdomeinen zoals voor Payroll en Time & Attendance. Met een frisse look-and-feel en het gebruik van de AFAS-app krijgen onze medewerkers inzicht in hun eigen gegevens en kunnen ze eenvoudig zaken als verlof en declaratie afhandelen. Wij kijken uit naar een succesvolle implementatie, ondersteund door onze partners van AFAS en Salure!”

Noodzakelijk inzicht



Met Neways als nieuwe klant zet AFAS Software zijn internationale groei door. Dion Zeck, Salesmanager Groot Zakelijk: “Het huidige internationale HR ICT-landschap van Neways bestaat uit verschillende systemen. Dit betekent dat data op verschillende plekken en vaak ook meerdere keren moet worden vastgelegd. Met de software van AFAS krijgt Neways de beschikking over één systeem waarin alle data van alle medewerkers over de verschillende landen op een plek kan worden vastgelegd. Dit biedt Neways het noodzakelijke inzicht over alle landen heen, éénmalige vastlegging van data en optimalisatie van processen door de inzet van workflows. En met AFAS InSite als internationaal HR-portaal kan Neways zich verder positioneren als moderne werkgever. Wij zijn er bijzonder trots op dat Neways na een gedegen selectie voor AFAS en Salure heeft gekozen om haar te ondersteunen in de internationale groeiambities en zien uit naar de samenwerking.”

Over Neways

Neways is een internationaal opererende System Innovator in elektronica voor automotive, industrial, medical en semicon toepassingen. Met meer dan 50 jaar ervaring en ruim 500 engineers over de hele wereld, ontwikkelt, produceert en onderhoudt Neways elektronische producten die bijdragen aan de belangrijke thema’s rond Milieu, Maatschappij en Governance. Onze technologie en innovatiekracht worden onder andere gebruikt in oplaadsystemen voor elektrische voertuigen, industriële automatisering, medische oplossingen en semiconductor apparatuur. Neways is gevestigd in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China en de Verenigde Staten met in totaal 2.700 medewerkers. In 2021 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 470 miljoen.

Over AFAS Software

Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. In veel organisaties zijn mensen druk met de verkeerde dingen. Onnodige handelingen, dubbel werk, fouten herstellen: het kost handenvol tijd en komt de kwaliteit niet ten goede. De missie van AFAS Software is: inspireert beter ondernemen. Dat doet AFAS met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er een hoger doel mee bereikt. Organisaties houden tijd over voor wat ze echt belangrijk vinden, kwaliteit en werkplezier. Salure helpt bedrijven het maximale uit zichzelf te halen met onder andere AFAS koppelingen en salarisadministratie.

Over Salure

Salure is jarenlang vertrouwd AFAS-partner op gebied van internationale HR & Payroll. Samen met AFAS helpt Salure nationale en internationale organisaties met salarisadministratie, advies, data analyse en slimme software. Daarbij ontwikkelt Salure zelf de software SalureConnect. Door middel van handige koppelingen en dashboards geeft dit platform organisaties grip op internationale HRM-data.