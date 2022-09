Jeroen Dijsselbloem nieuwe burgemeester van Eindhoven

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot burgemeester van Eindhoven. Hij volgt John Jorritsma (VVD) op.

Dijsselbloem (1966) begon zijn politieke loopbaan in de jaren negentig in de gemeenteraad van Wageningen. Van 2000 tot 2012 zat hij in de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens volgde hij Jan Kees de Jager op als minister van Financiën in het tweede kabinet-Rutte. Hij bekleedde deze post van november 2012 tot oktober 2017 en combineerde zijn baan vanaf 2013 met het voorzitterschap van de Eurogroep. Een van de dossiers die Dijsselbloem als minister aanpakte was de hervorming van de accountancysector.

Na de politiek

Hoewel hij als nummer 3 op de PvdA-lijst met veel voorkeursstemmen in de Kamer werd gekozen, besloot Dijsselbloem de politiek na de verkiezingen van 2017 te verlaten. Op 1 mei 2019 werd hij voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tevens is hij vanaf die datum voorzitter van Natuurmonumenten. Hij is ook voorzitter van de raad van toezicht van de Wageningen University.