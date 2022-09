PwC: vier uur meer werken lost arbeidstekort grotendeels op

Als parttimers vier uur meer werken per week, kan het arbeidstekort grotendeels worden opgelost. Dit blijkt uit onderzoek van PwC. Nederland heeft de komende vier jaar 450.000 extra arbeidskrachten nodig.

Het gemiddelde aantal parttime-uren bedraagt in Nederland 21 uur. Als dat naar 25 uur gaat – het niveau van Zweden – staat dat gelijk aan 400.000 extra arbeidskrachten. Dat heeft PwC berekend. Het adviesbureau is zelf verrast van de impact van een paar uur meer werken per week.

Inkomensval

Hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC zegt op BNR dat er institutionele problemen zijn waardoor het onaantrekkelijk is voor parttimers om meer uren te werken. Dat heeft te maken met de inkomensval. ‘In veel situaties loont het niet om van 12 naar 14 of 16 uur te gaan, omdat je er niet veel aan overhoudt. In Zweden en Denemarken is dat veel beter geregeld.’ Hij noemt tevens dat dingen als kinderopvang goedkoper en ruimer geregeld zijn in diezelfde landen. Ook vinden werkgevers en werknemers het in Nederland lastig om te praten over een mogelijke uitbreiding van het aantal werkuren.