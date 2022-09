Fiscaal Vanmorgen krijgt boost met overname van Fiscaal Consult

Fiscaal Vanmorgen heeft per 27 september Fiscaal Consult overgenomen, het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële en juridische dienstverleners, accountants, controllers en andere professionals die op zoek zijn naar fiscale expertise. Alle dossiers, specialisten en opleidingen van Fiscaal Consult zijn per direct te vinden op Fiscaal Vanmorgen (FV).

FV-opleidingsmanager Marijke van Dorp: ‘Wij zijn erg blij met de samenvoeging van Fiscaal Consult en Fiscaal Vanmorgen. De specialisten en de dossiers van Fiscaal Consult zijn een welkome aanvulling op de inhoud van Fiscaal Vanmorgen. Ook ben ik blij dat we de opleidingen van Fiscaal Consult hebben kunnen toevoegen aan het cursusaanbod van Fiscaal Vanmorgen. Met bijna 200 opleidingen per jaar is Fiscaal Vanmorgen een bekende en grote opleider voor de belastingadviseur, fiscalisten en accountants.’

Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen is in 2017 als platform gestart en verzorgt bijna 200 fiscale opleidingen per jaar voor belastingadviseurs, fiscalisten en accountants, waaronder ook incompany trainingen. De FV-nieuwsbrief komt twee keer per week uit en heeft een oplage van 9.000. Fiscaal Vanmorgen is een initiatief van MOCuitgevers Vanmorgen en een zusje van onder anderen Accountancy Vanmorgen en Salaris Vanmorgen. Ook de bezoekers en abonnees van die titels zullen profiteren van de kennis van de specialisten van Fiscaal Consult.

Fiscaal Consult

Fiscaal Consult is opgericht door fiscaal specialist mr. drs. Michiel Opgenoort en heeft tot doel het contact te bevorderen tussen financiële en juridische dienstverleners enerzijds en fiscaal specialisten anderzijds. De nieuwsbrief van Fiscaal Consult heeft 2.500 abonnees. Het online adviesplatform en kenniscentrum kent ook een uitgebreid archief met interessante dossiers, die geschreven zijn door een zestigtal specialisten. Deze fiscaal specialisten zijn met hun profiel terug te vinden op de site. Michiel Opgenoort blijft als adviseur verbonden aan Fiscaal Vanmorgen en zal met zijn vakkennis het team van Fiscaal Vanmorgen versterken.