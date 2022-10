Intermediairdagen na 2 jaar weer op 9 locaties in het hele land 

Na twee jaar online zijn de jaarlijkse Intermediairdagen (IMD) van de Belastingdienst dit jaar weer op locatie. Op 9 locaties in het hele land, om precies te zijn. Tijdens het relatie- en kennisevenement kunt u verdiepende sessies bijwonen om uw kennis te updaten. Ook kunt u met experts in gesprek over de belangrijkste veranderingen voor het komende belastingjaar en andere fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals ontmoeten. De IMD beginnen dit jaar op 8 november in Venlo en worden op 14 december online afgesloten.

Wilt u weten wat er komend jaar verandert? En hoe u uw klanten daarover kunt adviseren? Tijdens de Intermediairdagen delen de Belastingdienst en partners alle relevante fiscale informatie, die u nodig heeft om uw klanten het komende jaar goed te kunnen adviseren. En u krijgt de kans om al uw vragen te stellen aan experts en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

“Fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals willen burgers en bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen, onder meer met fiscaal advies. Om dat mogelijk te maken, update de Belastingdienst de kennis van professionals tijdens de Intermediairdagen”, zegt Berthold Komduur, Coördinator kenniscentrum fiscaal dienstverleners bij de Belastingdienst. “Dit jaar gaan de Intermediairdagen over tal van onderwerpen. Van de veranderingen met de inkomstenbelasting uit het Belastingplan 2023 en de btw, tot de nieuwe Rapportageplicht Digitale Platformen (DAC7) die vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. Kortom: na een bezoek aan de Intermediairdagen zijn fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals weer helemaal up-to-date voor het nieuwe belastingjaar.”

Meer informatie en inschrijven

De IMD vinden plaats op verschillende locaties van 8 november tot en met 8 december. Van 12 tot en met 14 december zijn de IMD ook online te volgen, waarna alle sessies terug te kijken zijn.

Wilt u meer weten over de IMD, het dagprogramma of u inschrijven? Ga naar imd.pleio.nl of registreer u via het Forum Fiscaal Dienstverleners of het Forum Salaris. Om u aan te melden voor de IMD moet u lid zijn van één van deze fora.

Over de IMD

De ruim 25.000 fiscaal dienstverleners in Nederland bedienen samen ongeveer 75% van de 2,7 miljoen ondernemers. Om fiscaal dienstverleners te helpen bij het adviseren van klanten in het komende jaar organiseert de Belastingdienst de IMD. Tijdens het gratis kennis- en netwerkevenement geeft de Belastingdienst fiscaal dienstverleners de kans met de Belastingdienst in gesprek te gaan en kennis te vergaren.