‘Strafzaak tegen ING-dochter Payvision’

Tegen betaaldienstverlener en ING-dochter Payvision loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens schendingen van de anti-witwaswet, meldt het FD. Witwascontroles zouden jarenlang zijn verwaarloosd.

ING liep vier jaar geleden al tegen een boete van ruim driekwart miljard op wegens tekortschietende witwascontroles. In mei van dit jaar viel de Fiod binnen bij Payvision, weet het dagblad, en werden duizenden e-mails, vergadernotulen en tientallen klantdossiers in beslag genomen. Ook bij ING zouden stukken in beslag zijn genomen. Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van toezichthouder DNB uit 2021.

Payvision zou tussen 2015 en 2020 tientallen miljoenen aan verdachte transacties hebben doorgelaten voor bedrijven die crimineel actief waren. Daarbij ging het niet louter om een gebrekkige controle, maar ook om het negeren van fraudesignalen en het opzettelijk achterwege laten van screening, aldus het FD. Oprichter en oud-bestuurder Rudolf Booker zou verdachte zijn, maar zegt zelf nooit gehoord te zijn door DNB.

ING kocht Payvision in 2018 om de strijd aan te gaan met betaalplatform Adyen, maar haalde daarmee ook ‘extreem veel hoogrisicoklanten’ binnen. Hen werd de deur gewezen en eind vorig jaar – honderden miljoenen verlies verder – besloot de bank om de betaaldienstverlener op te heffen. Maar nu is ING dus nog druk met de strafzaak, waarvoor het topadvocatenkantoor Allen & Overy heeft ingeschakeld; Payvision zou worden bijgestaan door NautaDutilh. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision. ING is geen verdachte in het onderzoek, laat de bank zelf weten.

Payvision kwam in 2019 nog in beeld in een onderzoek naar fraude met de verkoop van beleggingsproducten.

Bron: FD