Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 24 oktober een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. Dat schrijft minister Adriaansens (EZK), die de Tweede Kamer in een brief informeert over de voortgang van de afhandeling van omzetschade door de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant van juli 2021.

In juli 2021 werden delen van Limburg en Noord-Brabant getroffen door hoogwater. De getroffen ondernemers kunnen een aanvraag indienen in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. De regeling geldt voor omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het Rijk heeft aan de Provincie Limburg een specifieke uitkering van € 24 miljoen toegekend, om deze tegemoetkoming te kunnen realiseren.

TOWL

De officiële naam van de regeling is Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL). Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) is vanaf 24 oktober hier aan te vragen. Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.

