Werkgever staat werknemer steeds vaker bij met budgetcoach

Werkgevers schakelen steeds vaker budgetcoaches in om te voorkomen dat medewerkers in de financiële problemen belanden. “Budgetcoaches hebben het heel erg druk, wij krijgen veel meer aanvragen dan vorig jaar rond deze tijd”, zegt een woordvoerster van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Veel werknemers met problemen

De cursussen zijn bedoeld om medewerkers te leren budgetteren, zodat ze controle krijgen over hun uitgaven. “Wij vermoeden dat werkgevers ook wel merken dat hun mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze proberen om mensen te helpen grip te krijgen op hun financiële situatie”, legt de woordvoerster uit. “De meeste mensen hebben natuurlijk ontzettend veel last van de hoge energierekening en de inflatie”, vervolgt ze. Exacte cijfers over hoe vaak budgetcoaches worden ingeschakeld, kon de woordvoerster niet geven.

Krachten bundelen

Ook een nieuwe coalitie van landelijke hulporganisaties ziet dat de problemen in de samenleving groter worden. “De verdeeldheid is groot en een groeiend aantal mensen worstelt met sociale, financiële en gezondheidsproblemen”, stellen een aantal organisaties waaronder SchuldHulpMaatje, TijdVoorActie en JobHulpMaatje.

Door de krachten te bundelen hopen ze, in samenwerking met onder meer lokale kerken en duizenden vrijwilligers, de problemen beter te kunnen aanpakken. “Door samenwerken zijn we in staat om meer mensen beter te ondersteunen. In diverse plaatsen is al zichtbaar dat dit werkt”, aldus de organisaties.

