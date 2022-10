Beleggers willen van ING meer weten over Payvision-zaak

Beleggersvereniging VEB heeft ING een brief gestuurd met vragen over dochterbedrijf Payvision, waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens tekortschietende witwascontroles. VEB wil weten wat er bij de bank al bekend was over de kwestie.

Payvision heeft klanten geaccepteerd die crimineel actief zijn, ook toen het al onder de ING-vleugels was gebracht, zo zou uit onderzoek blijken. De bank stelt echter dat het onderzoek zich richt op de periode ervoor. ‘Hoe is dit met elkaar te rijmen?’, wil de vereniging weten. Die vraagt zich ook af of ING voorafgaande aan de overname al onregelmatigheden heeft gesignaleerd. Verder wil de VEB weten wat ING met toezichthouders heeft gedeeld over problemen in de witwascontroles. ‘Welk comfort kan ING beleggers geven over accuratesse van (onder meer) witwascontroles bij andere dochterondernemingen?’ is een andere prangende vraag.

Duidelijkheid over eigen handelen

De VEB wil inzicht in de gevolgen die het onderzoek bij de probleemdochter kan hebben voor ING en zijn aandeelhouders, zeker in het licht van de megaschikking die in 2018 al is getroffen. ‘Beleggers begrijpen dat ING aan geheimhouding gebonden is over een lopend onderzoek, maar dat laat onverlet dat de bank duidelijk moet zijn over eigen handelen, timing van berichtgeving en verantwoordelijkheid in deze zaak. Beleggers willen het risico kunnen inschatten of ING opnieuw beboet kan worden voor lacunes in witwascontroles, een vrees die aanwezig is omdat het feiten betreft van na de schikking met het Openbaar Ministerie in 2018.’