‘Greenwashing net zo schadelijk als fraude’

Verplichte controle van informatie op het gebied van duurzaamheid is nog slechts een kwestie van tijd, stelt het Global Reporting Initiative (GRI) in een nieuwe publicatie. ‘Greenwashing is verwant aan fraude en moet worden gestopt’, aldus GRI-voorman Eelco van der Enden.

Het GRI werkt met de IFRS Foundation samen aan een optimale wisselwerking tussen duurzaamheids- en financiële controlestandaarden. ‘De beweging richting een uitgebreid wereldwijd systeem voor duurzaamheidsverslaggeving, die maatschappelijke impact en financiële openheid op dezelfde manier behandelt, zal een belangrijke aanzet geven voor een verplichte audit van duurzaamheidsrapportage’, schrijft de organisatie in het visiedocument ‘Auditing to save the planet: the battle against greenwashing’. ‘Verklaringen over sociaal-economische prestaties kunnen niet meer alleen als marketingpraatjes worden behandeld. De professionalisering van de duurzaamheids-audit is al begonnen.’

Misleidend

Het GRI vindt dat er een duidelijk stelsel van standaarden moet komen, dat data vergelijkbaar maakt. ‘Greenwashing misleidt belanghebbenden, markten en consumenten en moet worden gestopt. Het overdrijven van duurzaamheidsdoelstellingen en -prestaties moeten we hetzelfde behandelen als het overdrijven van verdiensten of winsten, omdat beide even schadelijk zijn voor investeerders en het vertrouwen van de samenleving.’ Een verplichte audit van duurzaamheidsinformatie is dan ook een kwestie van tijd, aldus Van der Enden. ‘Dat pakt greenwashing aan en zorgt tegelijk voor een gelijk speelveld.’

De GRI is er blij mee dat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) een standaard ontwikkelt voor de controle van duurzaamheidsinformatie. De aanstaande Europese Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht zo’n 50.000 beursgenoteerde bedrijven al tot op zekere hoogte tot een audit van duurzaamheidsverslagen.