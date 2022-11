Nederlanders mijden vooralsnog de aandelenbeurs

Slechts 23 procent van de Nederlanders met interesse in beleggen is momenteel actief op de aandelenmarkt. Vier op de tien is van plan de beurs nog minstens een jaar te mijden. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse neobroker BUX.

Het onderzoek is gedaan onder duizend Nederlanders die (van plan zijn te) beleggen. Hoewel zij positief staan tegen over investeren in aandelen, doet driekwart dat op dit moment niet. Kennisgebrek lijkt daarvoor de belangrijkste reden. Veertig procent is van plan nog langer dan een jaar te wachten met beleggen. Twintig procent denkt binnen zes tot twaalf maanden aandelen te kopen.

Sekseverschil

Mannen (29 procent) zijn vaker actief op de aandelenmarkt dan vrouwen (18 procent). Laatstgenoemden beschouwen beleggen vooral als realistisch voor over minimaal een jaar (48 procent). ‘Hoewel Nederlanders steeds vaker hun weg vinden naar de aandelenmarkt, duurt het even totdat ze daadwerkelijk toetreden’, zegt Yorick Naeff, CEO van BUX. ‘Zo zien velen beleggen vaak nog als lastig, saai, risicovol of duur. Dit terwijl er tegenwoordig enorm veel laagdrempelige en eenvoudige investeringsmogelijkheden bestaan, die ook nog eens heel leuk kunnen zijn.’

Kennisgebrek

Zestien procent van de respondenten die nog niet beleggen schrijft dit voornamelijk toe aan kennisgebrek. 13 Procent voelt zich onzeker over het juiste investeringspakket, 12 procent weet niet waar te beginnen. Die twijfel heerst meer bij vrouwen dan mannen. Behalve deze kennis gerelateerde bezwaren noemen Nederlanders risico (11 procent) en onvoldoende vrij besteedbaar inkomen (10 procent) als reden van uitstel. Naeff: ‘Het is enigszins zorgwekkend dat veel Nederlanders wel willen beleggen, maar geen idee hebben hoe ze dat aanpakken. Het is namelijk een gangbare manier om je financiële toekomst te bouwen. Daarom pleit ik voor meer aandacht voor persoonlijke financiën in het onderwijs én meer oefenen. Dit kan al met een bescheiden inleg.’

Alternatief voor sparen

Argumenten vóór beleggen zijn van andere aard, blijkt uit het onderzoek. Zo noemen de meesten sparen voor de lange termijn als belangrijkste reden (15 procent). Anderen willen met beleggen vooral een passief inkomen creëren (13 procent) of meer rendement maken dan de huidige spaarrente mogelijk maakt (12 procent).