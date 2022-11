5 concrete voorbeelden van data-driven sturen door accountants

Datagedreven werken heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een volwassen werkwijze voor allerlei branches. Er bestaan diverse voordelen voor accountantskantoren, zoals het meetbaar maken van de productiviteit, het realiseren van een hogere klanttevredenheid en betere winstmarge. In dit artikel bespreken we vijf voorbeelden van data-driven sturen door accountants.

1. Verbeteren van de klantbeleving

Door technologie volledig te integreren in het klantproces, is het mogelijk om de klantbeleving te optimaliseren. Door dit gegeven toe te passen, groeit jouw accountantskantoor én bied je de klant de beste beleving. Maar liefst 90% van de ondernemers investeert dit jaar meer in digitalisering en deze hebben niet alleen innovatie als doel. Volgens Forrester heeft een uitmuntende klantbeleving voor 72% van de bedrijven dit jaar de prioriteit.

2. Productiviteit van medewerkers

Je medewerkers zijn goud waard. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de bedrijfswaarde huist in de immateriële activa; de werknemers dus. Door een data-driven werkwijze te hanteren, kun je allerlei slimme gegevens aan je team onttrekken. Uiteraard op een manier, die GDPR-proof is. Denk aan het cijfermatig maken van de afwezigheid van je medewerkers en het aantal gewerkte uren. Hoe verhoudt het aantal productieve uren en vakantiedagen zich tot de tevredenheid van de medewerkers?

Door onderzoek te doen naar de beleving van je personeel, kun je en je team én de klanten de beste ervaring bieden. Tevreden en productieve werknemers hebben een positieve werking op de klant, wat ook cijfermatig weer de moeite waard is. Optimaal contact met de klant zorgt voor voor 202% meer winstgroei, ten opzichte van organisaties die hier geen tijd in investeren. Je kunt daarbij de eigenschappen van collega’s in het voordeel van het kantoor laten werken. Is een collega extravert, dan kan hij of zij het relatiebeheer verbeteren, terwijl iemand met analytisch talent juist de data kan monitoren.

3. Interne werkprocessen optimaliseren

Dat de accountancybranche in beweging is, is geen geheim. Strengere privacyregels, digitalisering, AI en Big data doen hun intrede. Hoe ga je als kantoor om met al deze veranderingen en wat kun je intern doen om dit in goede banen te leiden? Het automatiseren van werkprocessen is de eerste stap. Door repetitieve taken te automatiseren, en de cijfers van uitgevoerde taken vast te leggen, is het mogelijk een continue analyse uit te voeren. De efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen én het functioneren van werknemers, is stuurbaar door middel van een data-driven kantoor.

Agile werken zou ook een goede manier zijn om interne werkprocessen te optimaliseren. Snel en effectief omgaan met veranderingen, is de enige manier om als accountancykantoor toekomstbestendig te werk te gaan. Communicatie met de klant kan bijvoorbeeld via een uitgebreid CRM-systeem plaatsvinden, waardoor alle stakeholders altijd actuele en complete informatie en updates gebruiken voor het klantdossier.

4. Rentabiliteit van klanten

Als accountant heb je een bepaald dienstenaanbod, waardoor afnemers een bedrag betalen voor je diensten. Dit kunnen eenmalige of periodieke betalingen zijn, maar de klant de keus bieden is momenteel de beste optie. Door data te gebruiken om de rentabiliteit van de klant in kaart te brengen, kun je de dienstverlening optimaliseren, totdat deze perfect aansluit bij de wensen en behoeften van de klant.

Door een sprong in de techniek te maken, is het mogelijk om het kostenallocatieproces te vereenvoudigen. Als de data op de juiste manier wordt verwerkt, dan kan de discussie over de cijfers uit de workflow worden verwijderd. Er blijft dan meer tijd en ruimte over om de discussie over de uitkomst van de data te voeren. Waar kunnen we besparen? Hoe optimaliseren we de dienstverlening? Wat is onze ideale klant?

Daarbij is het als bedrijf waardevol om groei te realiseren en investeringen terug te verdienen. Inzicht in de rentabiliteit van klanten is noodzakelijk, omdat je hiermee in kaart brengt of de ingezette tijd en middelen zich daadwerkelijk terugverdient.

5. Upselling en cross-selling

Door de data van je klanten te verzamelen in een centrale boekhoudtool, kun je analyses op allerlei niveaus uitvoeren. Hierdoor kun je inzichtelijk maken wat er met de data wordt gedaan en waar kansen liggen. Persoonlijke marketing is in opkomst, maar als accountant kun je hier nu al mee aan de slag gaan.

Besteed een klant de kwartaalaangiftes aan jouw kantoor uit, maar zie jij dat er ook andere taken kunnen worden overgenomen? Door het bestaande aanbod aan te passen op de behoeften van de klant, kun je snel schakelen, zaken koppelen en groeien. Het schaalbare accountancykantoor heeft de toekomst. Haal alles eruit wat erin zit.

