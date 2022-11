De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker

De cloud is flexibel, schaalbaar, goedkoper en stelt je medewerkers in staat om overal en altijd te werken. Belangrijke voordelen…. maar de grootste winst voor het accountantskantoor en klant zit misschien wel in de koppeling van verschillende webapplicaties en het combineren van data.

Als accountant wil je de klant kunnen adviseren en voorzien van de meest recente stuurinformatie. De cloud biedt kantoren uitstekende mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te koppelen. Informatie uit bijvoorbeeld de loonadministratie, het CRM-pakket en de boekhoudomgeving kunnen via de cloud worden ontsloten en zijn voor iedereen met de juiste rechten toegankelijk, op elk gewenst moment.

Toch kunnen of willen accountants nog niet alles in de cloud doen. Jaarrekeningdossiers in Visionplanner of CaseWareCloud zijn voor veel kantoren nog niet ver genoeg om volledig te stoppen met de traditionele Windows-software. Juist voor deze kantoren is de serverloze werkplek van Asista ideaal. Deze kantoren profiteren volledig van alle voordelen die traditionele Windows-software biedt maar hebben daarvoor geen dure Windows-serveromgeving meer nodig. Software, zoals CaseWare Working Papers, zal zonder server prima draaien op de lokale laptop terwijl de dossiers zelf al wel opgeslagen worden in CaseWareCloud. Het is een perfecte hybride oplossing. Je blijft werken met CaseWare Working Papers totdat de functionaliteit van CaseWareCloud, Samenstel Gemak of Visionplanner ook voor jouw kantoor voldoende zijn.

Waarom serverloos werken?

Een serverloos kantoor maakt het werken veiliger, efficiënter en leuker. Het scheelt enorme bedragen voor bijvoorbeeld Citrix, VMware, dataopslag, backupvoorzieningen, kosten voor datacenters en er zijn geen complexe inlogmethodes nodig. Bovendien kunnen servers die niet bestaan ook niet gehackt worden.

Voordelen voor zowel de accountant als het kantoor

Actueel inzicht in data biedt je accountantskantoor belangrijke voordelen. Zo is informatie sneller te verwerken en met grotere accuratesse te bewerken. Je klant kan hierdoor betere besluiten nemen. Zeker in competitieve markten kan dat een enorm verschil maken ten opzichte van de concurrentie. Een voorbeeld hiervan is de PSD2-bankkoppeling die het mogelijk maakt om de bankrekening te koppelen aan het boekhoudprogramma.

De bankmutaties worden bijna realtime opgehaald en zichtbaar in de boekhouding. Slimme software herkent de bankmutatie en ziet ook welke factuur daarbij hoort. Dergelijke koppelingen geven de accountant en de klant een veel actueler beeld van de financiële situatie.

Niet alleen het accountantskantoor plukt de vruchten van cloudtoepassingen, ook de individuele accountant krijgt er veel voor terug. Zijn rol wordt namelijk wezenlijk anders. In plaats van reactief controleren verschuift de taak naar proactief adviseren. Ook het samenwerken met collega’s en klanten wordt makkelijker. De cloud maakt het namelijk een stuk eenvoudiger om tegelijk aan hetzelfde dossier te werken. Elke wijziging wordt meteen online opgeslagen. Informatie is daarmee altijd up-to-date. Stukken mailen of aanleveren op een usb-stick is verleden tijd. Bovendien neemt de betrouwbaarheid van data toe omdat informatie niet meerdere keren ingevoerd hoeft te worden. Op deze manier verminder je frustratie en verklein je de kans op fouten.

De voordelen

Accountants kunnen proactief adviseren aan de hand van betrouwbare data

Minder kans op fouten

Door software te koppelen bespaart je kantoor kostbare tijd

Eenvoudige workflows voorkomen frustratie

Snellere (administratieve) werkprocessen en beter samenwerken

Alle data is veilig opgeslagen