HET JAAR VAN (13) Margreeth Kloppenburg: ‘Vaak los je iets voor de langere termijn beter op als je de tijd neemt om creatief te zijn’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Margreeth Kloppenburg is zelfstandig adviseur en auteur van boeken, artikelen en columns over onder anderen de accountancy. Verder geeft ze trainingen voor de Assurance praktijkopleiding van Nyenrode, is ze betrokken bij de Stichting Beroepseer, lid van de redactieraad van de CEA en voorzitter van de Faculty Ethiek, gedrag en cultuur van de NBA.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Nou ja, laten we wel wezen, dan gaat het natuurlijk niet over accountants. De hopeloze oorlog in Oekraïne en de gruwelijke repressie in Iran. We maken ons druk over futiliteiten als we uitzoomen op het wereldtoneel.

Maar, als ik het dan terugbreng naar ons eigen land en het werk dat ik doe binnen de beroepsgroep van accountants, dan is dat de Auditpedia Content Hackathon die we in 23 april jl. organiseerden. Met 70 gemotiveerde accountants en aanverwanten hebben we op een zaterdag, ten tijde van de voorjaarsvakantie en de ramadan, een groot aantal artikelen geüpload op het platform www.auditpedia.nl. Er kwamen zoveel goede mensen langs, het enthousiasme was zo groot, dat verraste mij zelfs, terwijl ik het organiseerde.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Dat was Prof. Dr. Atul Shah. Zijn boodschap is, al langer, dat er binnen andere culturen van oudsher veel duurzamere visies zijn op de rol van geld in een samenleving. Afgelopen zomer bezocht ik een conferentie van universitair docenten in Londen bij ICAEW, de beroepsorganisatie van accountants in Londen. Gevestigd in een beeldschoon gebouw. In glas en lood verwerkt hangen daar de deugden die van oudsher geassocieerd worden met het vak.

Hij leidde mij ’s avonds rond in de City. Dat doet hij ook met studenten en een historicus en zo bespreken ze dan culturele waarden in finance. Ik zou dat ook geweldig vinden om te doen in Nederland. Hij schreef eerder het boek “Reinventing Accounting and Finance Education” dat ik ook met veel plezier las. Hij heeft nu een nieuw boek uit, Inclusive en sustainable finance. Het geeft mij veel energie om zaken vanuit andere perspectieven te beschouwen. En hij is zeer uitgesproken met wat mij betreft behoorlijk rake teksten. En ontzettend aardig en geïnteresseerd trouwens. Kunnen we ook nog van leren.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Dat is vanuit mij gezien toch wel de opmars van beroepsethiek, of breder filosofie, en beroepsgeschiedenis. Er zijn maar liefst twee podcastseries uitgekomen vanuit het project Auditpedia over die geschiedenis. Vanuit de bundel Artikel 5, de beroepseer van de accountant, hebben we in 2017 ingezet op breder onderwijs. En nu met het project ‘Stip op de Horizon” en met hulp vanuit Maastricht, waar ze veel ervaring hebben met onderwijsvernieuwing, zou het zomaar kunnen landen in een waarlijk vernieuwend curriculum. Er was op het symposium van de CEA een heel bruikbare presentatie vanuit de artsenopleiding. Daar stond tot mijn vreugde ook beroepsgeschiedenis, ethiek, kritisch redeneren en argumenteren, op het programma. Gecombineerd met een meer integrale, conceptuele manier van onderwijs.

Wat wens je de accountancysector toe?

Dat ze eens wat loskomen van oude, niet meer bruikbare reflexen. Ik noem het de laatste tijd een Bermudadriehoek waar goede ideeën spoorloos in lijken te verdwijnen.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Och, ik rommel maar wat aan. Ik heb, ingewikkeld genoeg, vaak ideeën die iedereen goed vindt, maar waar niemand echt om vraagt of de tijd voor wil nemen. Want, alle andere lopende zaken zijn belangrijker en je zit snel weer in belangen en ik organiseer het liefst zaken boven de partijen. En vaak los je iets voor de langere termijn beter op als je de tijd neemt om creatief te zijn. Het liefst zou ik gewoon de hele dag iedereen van ideeën voorzien en daar betaald voor krijgen. Nu moet ik daarvoor vaak een beroep doen op fondsen of beurzen. Gelukkig lukt het dan vaak wel, omdat ik ook nog met veel plezier lezingen en trainingen verzorg rondom ethiek en communicatie in allerlei beroepsgroepen, van actuarissen tot artsen. Mijn parttime verbondenheid aan de Hogeschool Utrecht heb ik wel beëindigd en ik verheug me op de ruimte die aan het ontstaan is om weer nieuwe zaken op te pakken en uit te denken.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Nou, dat is het onderwijs in ons land. Ik maak me zorgen over de mentale gesteldheid van onze studenten. De laatste onderzoeken laten zien dat het zeer droevig gesteld is. Ik kan er ook met mijn verstand niet bij dat wij jonge mensen een zware schuld om de nek hangen, in een wereld die leeg getrokken is, terwijl onze generatie zich rijk rekent. Investeer in onderwijs. Alles begint bij goed onderwijs. Met je hoofd, handen, maakt niet uit. Ieder vak is aangeleerd.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Samen met de rest van ons bestuur de faculty Ethiek, cultuur en gedrag van de NBA verder vormgeven zodat leden zich geïnspireerd voelen op deze thema’s. Verder hebben we Auditpedia nu ondergebracht in een stichting (zonder winstoogmerk) zodat we het verder kunnen ontwikkelen met hulp van de beroepsgroep.

Zelf ben ik gestart met een opleiding tot toezichthouder en wil ik me meer gaan verdiepen in governance. En ik sta open voor nieuwe avonturen, nieuwe vergezichten. Het is spannend om het bekende pad weer te verlaten, maar zo weet ik, dat houdt de zaag scherp.

Lees hier de andere afleveringen.