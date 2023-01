NOAB groeit opnieuw met ruim 80 leden

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) heeft in 2022 net als de twee voorgaande jaren minimaal 80 nieuwe leden verwelkomd. Vorig jaar waren er 89 aanmeldingen, die het ledental in december boven de 1.100 brachten. Met name door verkoop van kantoren daalde die stand begin januari naar netto 1.069 aangesloten kantoren.

De leden van de brancheorganisatie bedienen gezamenlijk zo’n 175.000 mkb-ondernemers. ‘De verwachting is dat de groei in 2023 ook zal blijven aanhouden. NOAB blijft zich verder ontwikkelen en richten op de toekomst om deze stijging in de groei van het ledenaantal te blijven voortzetten.’ Tijdens de ledenraadsvergadering van 23 november zijn de plannen om dit te kunnen realiseren goedgekeurd. ‘Een overweldigende meerderheid (96,5%) stemde vóór het toekomstproof maken van de vereniging en de meerwaarde van het lidmaatschap.’