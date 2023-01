Jawel, het Belastingplan 2023 is door de Eerste Kamer! Wil dat dan zeggen dat we al weten hoe de belastingwetten er in 2023 uit komen te zien? Nou, laten we zeggen dat het grootste deel al wel bekend is, maar dat we nog even op de zogenoemde finishing touch moeten wachten. Zo zijn twee van de drie rendementen waarmee we de box 3 belasting per 1 januari moeten berekenen, nog niet bekend. Twinfield vroeg Heleen Elbert van Elbert fiscaal om de fiscale wijzigingen van 2023 op een rij te zetten.

Heffing excessief lenen

Een ingrijpende wijziging die het – zoals verwacht – ook heeft gehaald, is het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap. Dit betreft relatief gezien niet zo heel veel belastingplichtigen vermoed ik, maar kan in de praktijk vervelend uitwerken wanneer je de schuld aan de bv niet tijdig onder de €700.000,- kunt krijgen. Aan de andere kant kun je de dan te betalen 26,9% heffing op een later tijdstip mogelijk weer verrekenen en is het misschien voordeliger om een schuld in box 3 te houden, waarmee je de box 3 heffing wat kunt beperken. Of afhankelijk van de rest van je vermogen, zou je de heffing zelfs helemaal kunnen voorkomen. Het blijkt maar weer dat je als fiscalist met alles rekening moet houden.

Over vermogen gesproken

Het beperken van de periodieke gift tot €250.000,- per partnerschap per jaar is niet helemaal goed gevallen bij de goede doelen, vermoed ik zo. Ook de onroerende zaken branche is waarschijnlijk niet al te blij met het verhogen van de overdrachtsbelasting naar maar liefst 10,4%. Verhuur je onroerende zaken in box 3? Dan loop je bovendien tegen de versobering van de leegwaarderatio aan, de korting die je toe mag passen om je te compenseren voor de huurbescherming van jouw huurders. Grotere verhuurders hebben wel mazzel met het afschaffen van de verhuurdersheffing.

Hoewel het maar om een paar centen gaat, denk ik dat we wel blij kunnen zijn met de verhoging van de reiskostenvergoeding naar €0,21 per km de thuiswerkvergoeding naar €2,15 per dag. Met name de reiskostenvergoeding kan aardig aantikken als je grotere afstanden rijdt. Met de huidige brandstofprijzen is dat meer dan nodig.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Is de belastingwet volgend jaar ook wat simpeler geworden? Jazeker, dit doet men tegenwoordig namelijk door het afschaffen van regelingen. Ik noem bijvoorbeeld de Fiscale Oudedagsreserve, de middelingsregeling en de jubelton. Deze laatste gaat er pas in 2024 definitief af, maar volgend jaar is het meer een jubelkwart. Ook de verhuurde onroerende zaken verdwijnen uit het ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Okay dan, ik noem er nog eentje waar we denk ik wel blij mee moeten zijn: het vervallen van de urennorm bij de Kinderopvangtoeslag. Dit leek mij wel een leuke opmaat naar de toekomstige afschaffing van het toeslagensysteem. Wat we er dan voor in de plaats krijgen? Daar hoop ik volgend jaar wat meer over te kunnen melden.

De belangrijkste wetswijzigingen voor starters

Wil je meer weten over wetswijzigingen die relevant zijn voor starters? Lees dan hier welke wetswijzigingen er per 1 januari 2023 gelden voor starters.

Heleen Elbert is fiscaal-jurist, specialist autobelastingen.