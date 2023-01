Hyarchis slaat handen ineen met DAPAS

Hyarchis heeft de Groningse IT-dienstverlener DAPAS overgenomen. Dankzij deze overname introduceert Hyarchis de eerste allesomvattende compliance-oplossing voor de accountancymarkt. Hiermee brengen accountants geautomatiseerd hun compliance op orde, gedurende de volledige levenscyclus van hun klanten.

De overname komt in een periode waarin compliance binnen de accountancysector volop in de belangstelling staat. Vorig jaar heeft de AFM het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties met Wta-vergunning voor wettelijke controles overgenomen van de brancheorganisaties SRA en NBA. In een recent verschenen position paper stelt de AFM dat de accountancysector frauderisico’s onvoldoende signaleert en aanpakt. De toezichthouder verwacht dat de sector haar rol als poortwachter beter gaat invullen en heeft aangekondigd hier strenger op te controleren.

Adriaan Hoogduijn, CEO van Hyarchis: ‘De AFM schat dat de kosten voor het uitvoeren van het toezicht op de accountancysector zullen stijgen van € 1,5 miljoen in 2021 tot € 5,1 miljoen in 2024. Het traditionele verdienmodel van accountants staat hiermee onder druk en automatisering zal hierdoor hoog op de agenda bij het bestuur van accountantskantoren komen te staan. De huidige aanpak van gedecentraliseerde compliance, die veelal ad hoc plaatsvindt, zonder controle over de uitvoering van het voorgeschreven proces, is niet langer houdbaar.’

DAPAS

DAPAS is in 2015 opgericht door enkele oud-KPMG’ers, die de eerste applicatie hebben gebouwd voor het onboarden van klanten conform de vereisten van de Wwft. De applicatie is in gebruik bij zo’n 120 bedrijven in Nederland en helpt accountants bij de acceptatie van nieuwe klanten. Jacco Oudhof, oprichter van DAPAS, zegt over de applicatie: ‘Klopt de UBO? Is er sprake van fraudegevoelige bedrijfsactiviteiten? Is er een getekende opdrachtbrief beschikbaar? DAPAS zorgt ervoor dat klanten op een geautomatiseerde manier, conform wet- en regelgeving, worden geaccepteerd. Dat doet DAPAS in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties in de accountancy. Volgens Oudhof is het tijd voor het volgende hoofdstuk voor DAPAS: ‘De organisatie groeit snel en heeft in Hyarchis een partner gevonden, die de groei en ontwikkeling versneld doorzet. DAPAS was een geweldig avontuur, maar het is tijd om afscheid te nemen en Hyarchis het voortouw te laten nemen.’

Hyarchis Comply

Hyarchis bedient binnen de accountancysector zo’n 400 klanten met een combinatie van document management en AI-gedreven compliance-applicaties. Adriaan Hoogduijn: ‘Door de bundeling van onze krachten bieden we een compleet nieuwe propositie in de Nederlandse accountancysector. Met Hyarchis zijn we al tien jaar marktleider op het gebied van document management en met de overname van DAPAS voegen we hier klantonboarding aan toe. Met ons samengaan, managen accountants compliance voortaan geheel geautomatiseerd gedurende de gehele levenscyclus van hun klanten. Dit strekt zich uit van een gecentraliseerd acceptatieproces van nieuwe klanten tot aan geautomatiseerde monitoring van bestaande klanten en het op orde brengen van historische klantgegevens. We noemen dit gezamenlijke product Hyarchis Comply: een oplossing die wat betreft scope, maar vooral ook vanwege het volledig geautomatiseerde karakter van de applicaties, uniek is in Nederland.’