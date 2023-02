Ondernemingskamer bemiddelt bij uit de hand gelopen conflict Brabants administratiekantoor

De twee aandeelhouders in administratie- en belastingadvieskantoor Adviesgroep Eindhoven hadden begin 2020 grootse plannen op het gebied van dienstverlening aan expats, een flinke markt in de regio Eindhoven. Drie jaar later vechten de twee elkaar de tent uit, inclusief op elkaar afgestuurde deurwaarders en beschuldigingen van diefstal. Dat bleek donderdagmiddag bij de Ondernemingskamer, waar een van de partijen vroeg om in te grijpen door een onderzoek in te stellen of een externe bestuurder te benoemen. Na een lange middag soebatten kwamen de vechtersbazen er uiteindelijk alsnog zelf uit, met hulp van een bemiddelende Ondernemingskamer.

Door Misha Hofland

Een arbeidsjurist was met enkele bedrijven al actief op het gebied van juridische dienstverlening, belastingadvies en administratieve dienstverlening. De ondernemer kwam in contact met een fiscalist, die zich op de Zuidas bij Deloitte en EY gaandeweg steeds meer had gespecialiseerd in juridische en fiscale dienstverlening aan expats. De twee besloten samen in de expatmarkt te stappen en werden beiden partner bij Adviesgroep Eindhoven. Een bedrijvengroep waar verschillende vennootschappen onder vallen die zich qua dienstverlening richten op administratie, belastingadvies en juridische dienstverlening. Op de eigen website noemt het bedrijf zich een one-stop-shop advieskantoor. ‘Bij Adviesgroep Eindhoven richten we ons op particulieren, zzp’ers en dga’s en hun ondernemingen. De adviseurs binnen ons kantoor hebben veelal jarenlange ervaring opgedaan bij diverse big 4 accountants- en advieskantoren.’

Afspraken over omzetverdeling?

De fiscalist bezat met zijn persoonlijke holding aanvankelijk 40% procent van de aandelen in Adviesgroep Eindhoven, maar al snel verdeelden de arbeidsjurist en hij de aandelen fiftyfifty. De zaken liepen goed, totdat de fiscalist naar eigen zeggen in juni 2022 enkele facturen ontdekte waaruit bleek dat zijn zakenpartner nog omzet binnenhaalde met een eigen vennootschap. En dat terwijl volgens hem was afgesproken dat beide partijen al hun activiteiten bij Adviesgroep Eindhoven zouden onderbrengen. “Het gaat me niet zozeer om het geld, maar daardoor was bij mij het vertrouwen weg”, vertelde de fiscalist donderdag aan de raadsheren en -vrouwen. Maar was daar nu eigenlijk iets over vastgelegd? Het antwoord op die vraag bleef enigszins onduidelijk. “We hebben inderdaad niet alles op papier gezet”, gaf de fiscalist toe. De jurist op zijn beurt heeft een heel andere lezing over de afspraken. Hij zou zijn activiteiten volgens afspraak grotendeels onderbrengen bij Adviesgroep Eindhoven, maar van volledig samengaan zou nooit sprake zijn geweest. Kan er wellicht sprake zijn geweest van een oprecht misverstand tussen de beide heren, wilde de Ondernemingskamer van de jurist weten. “Dat lijkt me niet, de naam van mijn bedrijf staat bij ons op de gevel.” Volgens hem zou het geschil eerder zijn veroorzaakt doordat de fiscalist niet de juiste skills bleek te bezitten om de bijna-gepensioneerde eerdere zakenpartner van de jurist op te volgen.

Escalatie

Hoe de afspraken ook waren, dat het geschil daarna in de loop van 2022 steeds verder escaleerde is volgens beide partijen wel duidelijk. Ook omdat het maar niet lukte om afspraken te maken over de afwikkeling, nadat het voor alle betrokkenen duidelijk was geworden dat er geen gezamenlijke toekomst meer in zat. Sommaties aan klanten, deurwaardersexploten en beschuldigingen van onrechtmatige onttrekkingen volgden elkaar in rap tempo op. De fiscalist werd op een bepaald moment de toegang tot bedrijfssystemen ontzegd en er volgde uitschrijving als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Hij nam enkele grote bedrijven mee als klant, waardoor Adviesgroep Eindhoven volgens de jurist op een bepaald moment in liquiditeitsproblemen dreigde te raken. Om dat probleem op te lossen factureerde de jurist de klanten van de fiscalist, die eerder op zijn beurt enkele tienduizenden euro’s naar zichzelf had overgemaakt.

Houdgreep

Onderhandelingen en andere pogingen om tot een oplossing te komen liepen steeds stuk. Heikel punt daarbij vormen ook de afspraken over het al dan niet actief zijn op de expatmarkt. Want over de uitleg van het relatie- en concurrentiebeding verschillen de partijen uiteraard ook van mening. “Hij moet gewoon van de particuliere markt afblijven, dat zijn mijn klanten”, vindt de jurist. Het volgens de jurist voor een periode van twee jaar overeengekomen beding om niet actief te zijn in de dienstverlening aan expats is volgens de fiscalist echter weer onredelijk. “Dat is mijn expertise, daar verdien ik vooral mijn geld mee.” Ook over de eventueel te betalen prijs voor de aandelen van de fiscalist werden beiden het maar niet eens. De gang naar de Ondernemingskamer door de fiscalist en diens advocaten zou volgens de advocaat van de andere partij ook alleen maar bedoeld zijn om een sterkere onderhandelingspositie te creëren. Van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij de gezamenlijke onderneming – het criterium voor de Ondernemingskamer om maatregelen te nemen – zou helemaal geen sprake zijn. “We zitten hier helemaal bij het verkeerde loket”, herhaalde de advocaat van de jurist regelmatig.

Bemiddeling Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer riep de twee kemphanen op om er toch vooral samen uit te komen en zocht een groot deel van de middag naar oplossingen. Een plusje hier, een minnetje daar. Wel of geen expats mogen bedienen, wel of geen uitkoopsom. “Het is een redelijk overzichtelijk aantal geschilpunten, hier moet best uit te komen zijn”, stelde een raadsvrouw van de Ondernemingskamer. “U kunt er ook maar beter samen uitkomen, want het financieel belang daarvan zou best wel eens kleiner kunnen zijn dan de hoge kosten die u moet maken als wij een onderzoek laten instellen. Bovendien gaat zo’n onderzoek het conflict niet oplossen. Maar u blijft elkaar maar in een houdgreep houden.”

Na diverse schorsingen, overlegjes en onderhandelingen komen beide partijen er donderdag uiteindelijk toch uit. De fiscalist kan de handvol meegenomen bedrijven als klant houden, maar mag zich voorlopig niet op de particuliere expatmarkt begeven. Zijn aandelen worden tegen nominale waarde overgenomen en de fiscalist stort 20.000 euro terug. “Was u misschien toch aan het juiste loket”, besluit de voorzitter van de Ondernemingskamer de zitting aan het einde van de dag fijntjes.