Van Rij: ‘ICT geen struikelblok bij afschaffen btw groente en fruit’

De systemen van de Belastingdienst kunnen het afschaffen van de btw op groente en fruit prima aan, zo laat staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer weten. Het knelpunt dat voor vertraging zorgt, is de juridische afbakening van wat groente en fruit is.

Leden van de PvdD hadden over de aanpassing vragen gesteld aan Van Rij. Hij meldt dat komende maand de resultaten van het externe onderzoek naar het toepassen van het btw-nultarief op groente en fruit kunnen worden verwacht. Een ding is zeker: de systemen van de fiscus kunnen het prima aan. ‘Categorieën goederen en diensten overbrengen naar een ander tarief vergt geen systeemaanpassing. Omdat de btw al een nultarief kent, leidt een mogelijke verlaging van het btw-tarief voor groente en fruit naar 0 procent, net als de recente overbrenging van zonnepanelen naar het nultarief, niet tot een aanpassing van het huidige btw-aangiftesysteem. Er ligt hier dan ook geen relatie met de noodzakelijke vernieuwing van de ondersteunende automatiseringssystemen voor heffing van de btw.’

Risico van verbreding

Er moet wel een ‘werkbare en juridisch houdbare definitie’ zijn. ‘Anders zou dat leiden tot een forse complexiteitstoename bij het bedrijfsleven en de Belastingdienst, waardoor de maatregel niet of slecht uitvoerbaar is. Verder is het van belang dat het risico wordt beperkt dat de reikwijdte van het 0-procenttarief op groente en fruit met rechtszaken kan worden verbreed.’ Een stapsgewijze aanpassing is daarom ook niet doelmatig, aldus Van Rij. Het onderzoek dat in maart wordt gepresenteerd, zal ook conclusies trekken over de doelmatigheid van de btw om een gezonde levensstijl van consumenten te realiseren. ‘Onderdeel van dit onderzoek is, naast het vraagstuk van de afbakening, onder andere of een btw-verlaging in de prijs wordt doorberekend en ervoor zorgt dat consumenten meer groente en fruit consumeren.’