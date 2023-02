Drie data-driven management tips voor een toekomstbestendig kantoor

Als accountantskantoor of administratiekantoor zit je waarschijnlijk tot over je oren in het werk. Doordat je altijd te druk bent, loop je die broodnodige efficiëntieslag mis. Leveren je klanten voldoende op? Houd jij er genoeg aan over? Welke klanten slokken echt teveel tijd op? Data-driven management maakt jouw kantoor toekomstbestendig. Laten we direct starten met drie handige tips!

1. Optimaliseer jouw prijsstrategie

Er zijn weinig zaken, die jouw waarde als accountant beter weergeven dan je prijskaartje. Een helder tarief laat zien wat jouw dienstverlening voor toegevoegde waarde heeft voor de klant. Stromen er voldoende klanten binnen, heb je continu nieuwe aanvragen en blijven klanten maar vragen om advisering, dan is het tijd om je prijzen opnieuw vast te stellen.

Veel kantoren zijn angstig om prijzen te verhogen, omdat ze bang zijn dat klanten vertrekken of wegblijven. Als de markt goed reageert op je tarieven, dan is het slechts een kwestie van continu optimaliseren. Waarom wordt dit dan toch vaak als probleem ervaren? Volgens Rutger Prent van ScaleUp Company is dit heel verklaarbaar: ‘Bij het verhogen van de prijs zit een angst voor afwijzing. Soms moet je het anders benaderen. Wellicht verdient of bespaart jouw klant heel veel geld dankzij jou.’

Wees als accountantskantoor niet te bang om je prijzen te verhogen, al helemaal niet in tijden van economische groei. Door data inzichtelijk maken kun je beslissingen nemen op basis van je bedrijfsgegevens, wat ons brengt bij de tweede tip!

2. Data meten, filteren en inzetten

Je medewerkers zijn goud waard. Uit onderzoek is gebleken dat tachtig procent van de bedrijfswaarde huist in de immateriële activa; de werknemers dus. Door een data-driven werkwijze te hanteren, kun je allerlei slimme gegevens aan je team onttrekken. Uiteraard op een manier, die GDPR-proof is. Denk aan het cijfermatig maken van de afwezigheid van je medewerkers en het aantal gewerkte uren. Hoe verhoudt het aantal productieve uren en vakantiedagen zich tot de tevredenheid van de medewerkers? Door onderzoek te doen naar de beleving van je personeel, kun je en je team én de klanten de beste ervaring bieden. Tevreden en productieve werknemers hebben een positieve werking op de klant, wat ook cijfermatig weer de moeite waard is. Optimaal contact met de klant zorgt voor voor 202% meer winstgroei, ten opzichte van organisaties die hier geen tijd in investeren. Je kunt daarbij de eigenschappen van collega’s in het voordeel van het kantoor laten werken. Is een collega extravert, dan kan hij of zij het relatiebeheer verbeteren, terwijl iemand met analytisch talent juist de data kan monitoren.

3. Software

Goede software is essentieel, wanneer je aandacht gaat besteden aan data-driven management binnen jouw accountantskantoor. Een wirwar aan data gaat je niet verder helpen, maar daar komt AdminPulse om de hoek kijken. De rapportages van deze tool zetten alle gegevens op een rijtje, waardoor jij in een handomdraai data-driven management realiseert. Ontdek kansen, doordat heldere dashboards laten zien hoe jouw KPI’s ervoor staan. Inzage in de tijdsbesteding per klant, medewerker en bedrijfsproces was nog niet eerder zo toegankelijk. Gebruik de inzichten om focus te bepalen, processen te stroomlijnen en jouw marge te vergroten.

Download direct

Kortom, data-driven management helpt bij het creëren van nieuwe prijsstrategieën, het nóg efficiënter werken én meer toegevoegde waarde voor de klant. Ben je benieuwd hoe je ook de stap zet naar een data-driven accountants- of administratiekantoor? In ons e-book: De stap naar data-driven management: een praktische handleiding voor accountants- en administratiekantoren lees je meer over:

Vijf belangrijke lessen over data-driven management.

Hoe jij actuele trends de baas gaat zijn met data-driven management.

Hoe je data-driven management toepast binnen jouw bedrijf.

Vijf essentiële stappen voor een data-driven kantoor.

Download het e-book via onderstaande afbeelding en start met het werken aan jouw datagedreven kantoor.