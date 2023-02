1 jaar na invasie: Westerse bedrijven niet weg uit Rusland

Toen Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, kondigden veel Westerse bedrijven aan hun activiteiten in Rusland te staken. Uit onderzoek waarover economenblad ESB publiceert, blijkt nog geen negen procent ook daadwerkelijk de Russische activiteiten te hebben afgestoten.

In april 2022 stelden stelden Simon Evenett en Niccolò Pisani 1.404 bedrijven vast die op dat moment gezamenlijk 2.405 filialen in Rusland hadden. De auteurs bekeken de situatie van diezelfde bedrijven opnieuw met cijfers van november 2022, ruim een halfjaar na het begin van de invasie. Zo gauw minstens één filiaal gesloten werd, beschouwden de onderzoekers een bedrijf als ‘desinvesterend’. Slechts 120 van de aanwezige westerse bedrijven (8,5 procent) blijken in 2022 over te zijn gegaan tot desinvestering.

15 procent

De meeste van deze bedrijven zijn Amerikaans. Van het totale aantal in Rusland aanwezige Amerikaanse bedrijven, desinvesteerde ruim 15 procent in 2022. Opvallend is de hoge notering van Finland: met 15 bedrijven desinvesteerde ­circa de helft van het totale aantal Finse bedrijven in Rusland. Ook Nederland scoort iets bovengemiddeld: van de 42 Nederlandse multinationals in de dataset stoten er vijf activiteiten af, oftewel twaalf procent. China is daarentegen sterk ondervertegenwoordigd bij de vertrekkende bedrijven. Datzelfde geldt voor Italië.

Redenen om te blijven

Al met al is duidelijk dat verreweg het merendeel van de bedrijven, ook uit de westerse landen, gewoon actief is gebleven in Rusland. Mogelijk vinden bedrijven het zelf te kostbaar, werpt Rusland vertrekbarrières op, of oordelen bedrijven dat ze anders Russische eindgebruikers zouden straffen die helemaal geen hand hebben in het gewapende conflict – dat laatste is bijvoorbeeld denkbaar bij producenten van levensreddende medicijnen. Tot slot zou de uitvoering van desinvesteringen vertraagd kunnen zijn: het vinden van een geschikte koper lijkt in ieder geval geen sinecure.

Nederland

Op een eerder gepubliceerde lijst van de Amerikaanse universiteit Yale staan vijftig Nederlandse bedrijven gemeld met activiteiten in Rusland. Daarvan hebben er achttien — waaronder Fugro, Heineken en Aegon — gemeld dat zij zich uit het land willen terugtrekken. Een aantal daarvan, zoals Heineken, is nog aanwezig omdat er tot nu toe geen koper is gevonden. Onlangs wilde de Tweede Kamer van enkele Nederlandse bedrijven horen waarom ze nog in Rusland zitten. Afgevaardigden van ING, Philips en JDE Peet’s (Douwe Egberts) legden uit dat vertrekken uit Rusland niet eenvoudig is.

Accountancy

Op de lijst van Yale komt een aantal mondiale accountantsfirma’s voor. Zowel PwC, Deloitte, KPMG als EY zijn volledig uit Rusland vertrokken. Een lokaal kantoor van Deloitte is verzelfstandigd verder gegaan. Grant Thornton en BDO verbraken de banden met hun Russische memberfirms.