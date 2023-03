De uitspraak van het Europese Hof over het UBO-register: wat betekent het voor de accountant?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed op 22 november 2022 uitspraak in een prejudiciële zaak over het Luxemburgse UBO-register. Als gevolg daarvan werd het register tijdelijk gesloten. Minister Kaag van Financiën liet in januari in een Kamerbrief weten hoe het kabinet van plan is om te gaan met de uitspraak.

Gevolgen voor accountants

Accountants kunnen als gevolg van de verwikkelingen op dit moment het UBO-register niet raadplegen in het kader van het cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft. De NBA heeft gemerkt dat de situatie vragen oproept: ‘Nu het UBO-register (tijdelijk) niet toegankelijk is, bestaan over de praktische toepassing van de verplichting van Wwft-instellingen tot het raadplegen van het UBO-register voor het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie en de verplichting tot het terugmelden van discrepanties, (mogelijk) onzekerheid en vragen.’

Vragen en antwoorden NBA

De beroepsorganisatie heeft daarom nu op de eigen site een aantal vragen en antwoorden over het onderwerp gepubliceerd. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag of het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register een belemmering vormt voor het aangaan van nieuwe zakelijke relaties. Ook licht de NBA toe wat het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register betekent voor de terugmeldplicht.

De vragen en antwoorden zijn hier te vinden.