Vragen en antwoorden over fiscale aspecten opkoopregeling voor veehouders gepubliceerd

Opkoopregeling

Agrariërs met een veehouderijbedrijf dichtbij een Natura 2000-gebied konden vrijwillig deelnemen aan de regeling Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1). Wie dat gedaan heeft en meer wil weten over de fiscale gevolgen voor belastingzaken, vindt antwoorden op veelgestelde vragen in de notitie Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 c.q. MGA-1.

Werkgroep Belastingdienst en LTO

De notitie is geschreven door een werkgroep waarin de Belastingdienst en Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) samenwerkten. Soms konden de Belastingdienst en LTO Nederland het niet met elkaar eens worden. In dat geval zijn in de notitie de verschillende standpunten van beide partijen te lezen.

Notitie Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 c.q. MGA-1