De rol van de Financial Intelligence Unit in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme

De Financial Intelligence Unit (FIU) is een organisatie die een belangrijke rol speelt in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme. In dit artikel leggen we uit wat de FIU is, wat haar rol is en hoe je als bedrijf met de FIU te maken kunt krijgen.

Wat is de FIU?

De FIU is een organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over ongebruikelijke transacties. Dit zijn transacties die mogelijk verband houden met witwassen of financieren van terrorisme. De FIU is onderdeel van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat is de rol van de FIU?

De FIU heeft als belangrijkste taak het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme. Om deze taak uit te kunnen voeren, verzamelt de FIU informatie over ongebruikelijke transacties vanuit verschillende bronnen, zoals banken, notarissen, accountants en andere instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vallen.

De FIU analyseert deze informatie en beoordeelt of er sprake is van een verdenking van witwassen of financieren van terrorisme. Als dit het geval is, wordt de informatie gedeeld met de bevoegde autoriteiten, zoals de politie, het Openbaar Ministerie of de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Hoe kun je als bedrijf met de FIU te maken krijgen?

Als bedrijf kun je op verschillende manieren met de FIU te maken krijgen. Als je onder de WWFT valt, ben je verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Dit geldt bijvoorbeeld voor banken, notarissen, accountants, makelaars en handelaren in edelmetalen en edelstenen. Ook als je als bedrijf een ongebruikelijke transactie constateert, bijvoorbeeld bij een klant, ben je verplicht om dit te melden bij de FIU.

Daarnaast kan de FIU als toezichthouder optreden. Dit betekent dat de FIU controles kan uitvoeren om te kijken of je als bedrijf voldoet aan de verplichtingen uit de WWFT. Hierbij kan de FIU bijvoorbeeld kijken naar de procedures die je hebt om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden, en naar de kennis en kunde van je medewerkers op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme.

