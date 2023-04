Een liegende werknemer: een succesvol ontslag op staande voet

Een schoonmaker vraagt vakantie aan, maar boekt zonder dat hij toestemming heeft gekregen toch zijn vakantie. Na de boeking heeft de leidinggevende de schoonmaker laten weten dat hij nog geen toestemming krijgt voor de gehele gevraagde periode. Echter wel voor een gedeelte.

De werknemer dacht slim te zijn. Tijdens de vakantie meldde de werknemer zich ziek en vertelde hij aan de werkgever dat er geen vlucht terug naar Nederland meer beschikbaar was. Werkgever laat gelijk weten vragen te hebben over de ziekmelding en de terugvlucht. Weer een dag later heeft de werkgever uiteindelijk per brief kenbaar gemaakt dat werknemer op staande voet is ontslagen.

Voor een geslaagd beroep op het ontslag op staande voet uit artikel 7:677 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek moet aan meerdere wettelijke voorwaarden worden voldaan. De hierboven beschreven zaak, is een zaak waarin aan al die voorwaarden van het ontslag op staande voet is voldaan, Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:11249).

De rechter oordeelt dat werknemer gewoon terug had kunnen keren naar Nederland, omdat er wél terugvluchten beschikbaar waren. Doordat werknemer niet terugkeerde naar Nederland, terwijl dit medisch en praktisch gezien, daadwerkelijk mogelijk was.. Ook heeft werknemer gelogen over zijn mogelijke terugkeer in Nederland. Het standpunt van werknemer dat hij had moeten worden gehoord gaat hier niet op. De werkgever had voldoende gedaan en de werknemer had veel eerder een vlucht terug kunnen boeken. Daarmee is het ontslag op staande voet in deze zaak rechtsgeldig gegeven en krijgt de werknemer geen transitievergoeding!

Geschreven door Marit Mulder van The Legal Company.