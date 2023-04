Betaalinformatie in plaats van acceptgiro Belastingdienst

De acceptgiro verdwijnt per 1 juni als mogelijkheid om belasting of toeslagen terug te betalen. Om die reden is de Belastingdienst gestopt met het sturen van acceptgiro’s. In plaats daarvan ontvang en belastingplichtigen voortaan brieven met betaalinformatie waarin precies staat hoe er betaald kan worden.

Heb je nog een oude acceptgiro thuis liggen? Stuur deze dan niet meer op, maar maak voor betaling gebruik van de mogelijkheden die de bank biedt. Bijvoorbeeld via mobiel bankieren of internetbankieren.

Regel je de bankzaken liever op papier en heb je een bankrekening in Nederland? Dan kun je in de meeste gevallen gebruik maken van de overboekingskaart van de bank.

Betaalinformatie

De brieven die de Belastingdienst verstuurt zien er wat anders uit dan je van de fiscus gewend bent. Twijfel je of de brief van de Belastingdienst is? Bekijk dan hier hoe de nieuwe betaalinformatie er uitziet.

Op belastingdienst.nl/betalenenontvangen is meer informatie te vinden.