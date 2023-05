ABAB naar één groepsdirectie

ABAB is per 1 mei overgestapt op een nieuw bestuursmodel. De raad van bestuur en het directieteam zijn samengevoegd tot één groepsdirectie. Ronald Meijers blijft topman.

Het doel van de samenvoeging is dat de verschillende bedrijfsonderdelen van ABAB integraal aangestuurd kunnen worden, dat de lijnen korter zijn dat de samenwerking in de top vanzelfsprekend is. ‘De leden van de groepsdirectie richten zich primair op het gezamenlijk aansturen van de ABAB Groep en secundair op de taken die horen bij hun portefeuille. De leden hebben een gelijkwaardige stem en nemen besluiten via consensus.’

Meijers leidt directie

Voormalig bestuursvoorzitter Ronald Meijers is de nieuwe CEO. Hij wordt ook verantwoordelijk voor Innovatie, ICT en Financiën & Rentmeesterschap. Het andere bestuurslid Hans Scholten keert niet terug in de groepsdirectie. Begin dit jaar werd al bekend dat hij zich ‘in een nieuwe rol’ ging richten op nieuwe regelgeving en compliancevraagstukken waarmee accountantsorganisaties worden geconfronteerd.

Negen directeuren

Naast Meijers bestaat de nieuwe groepsdirectie uit acht mensen. Inge van Berkel-Stuifbergen houdt haar functie van directeur Human Experience. Chantal van Bussel, voorheen hoofd Vaktechniek, wordt directeur Kwaliteit & Duurzaamheid. Directeuren Accountancy Erik Gilden en Jean Laugs krijgen in de nieuwe setting de titel directeur Samenstelpraktijk; Gert-Jan Haanen blijft directeur Consultancy. Ineke Nouwens krijgt de rol van directeur Customer Experience, waaronder haar oude aandachtsgebieden Sales en Marketing, Marktmanagement en Communicatie vallen. Peter Roeland houdt de tak Belastingadvies onder zich, met als medeverantwoordelijkheid Legal en Salaris- en Personeelsdiensten. Marco van der Voorden blijft directeur Audit & Assurance.

Team dat ambities waarmaakt

Volgens de nummer 25 in de AV Top 50 is het een belangrijke stap in het kader van de nieuwe aanpak die vorig jaar is gekozen met als pay-off ‘Van betekenis’. Meijers: ‘Wij vinden het belangrijk om betekenisvol voor klanten en medewerkers te zijn. En we hebben een duidelijke visie en focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen en innoveren. Dat is waar onze kracht ligt. Met het aanstellen van de organisatiebrede groepsdirectie kunnen we het team bouwen waarmee we onze ambities zullen waarmaken.’