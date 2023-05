Nederlanders doen weer massaal belastingaangifte

Als het tempo waarin belastingaangifte wordt gedaan iets zegt over de belastingmoraal, dan gaat het in Nederland de goede kant op. Op 1 mei waren er 9,8 miljoen aangiftes binnen. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar.

Op 1 mei, de dag dat de belastingaangifte door de belastingdienst ontvangen moest zijn, waren er 370.000 meer aangiftes binnen dan in 2022. Hoe de stijging verklaard kan worden, weet de Belastingdienst niet. Waarschijnlijk hebben relatief veel mensen aangifte gedaan die dat niet verplicht zijn, laat een woordvoerder weten. Zo kan het voor jongeren met een bijbaantje bijvoorbeeld interessant zijn, omdat ze mogelijk geld terugkrijgen. Ook zijn meer ouderen met een AOW en aanvullend pensioen verleid om een proefaangifte te doen. Als ze bij hun proefaangifte ontdekken dat ze recht hebben op geld, sturen ze eerder een echte belastingaangifte in.

Teruggave

Op 1 maart, de eerste dag dat het kon, werden er 474.000 aangiftes gedaan. Volgens de Belastingdienst kwam de eerste aangifte inkomstenbelasting al na anderhalve minuut binnen. De grote drukte leidde tot een storing bij DigiD, waardoor veel mensen niet meer konden inloggen. Vermoedelijk deden zij een dag later, want op 2 maart werden zo’n 377.000 verstuurd. Op 30 april, de laatste dag, kwamen 347.000 aangiftes binnen. Wie voor 1 april belastingaangifte heeft gedaan, krijgt gegarandeerd voor 1 juli antwoord over een eventuele teruggave, belooft de fiscus.

Bijna iedereen doet de aangifte inkomstenbelasting tegenwoordig digitaal. Toch werden dit jaar nog 59.000 aangiftes op papier gedaan, dat is 0,6 procent van het totaal. Een grote groep Nederlanders heeft overigens om uitstel gevraagd en mag de aangifte nog tot 1 september doen. De fiscus heeft dit jaar 2,9 miljoen keer uitstel verleend. 92 procent van die verzoeken komt van belastingadviseurs.

1 miljoen vragen

Er werden dit jaar 1 miljoen vragen gesteld aan medewerkers van de Belastingtelefoon en naar schatting zijn er zo’n 14.000 vragen via sociale media afgehandeld. Er werden nog eens 33.000 afspraken gemaakt bij belastingkantoren en steunpunten voor persoonlijke hulp bij de aangifte. Dat is volgens de fiscus 17 procent meer dan vorig jaar.