Ontslag op staande voet wegens gebruik tankpas tijdens ziekte onterecht

De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet van een verkoopster bij een keukenzaak vernietigd en veroordeelt de werkgever tot doorbetaling van het loon. De vrouw had de voor woon-werkverkeer bedoelde tankpas gebruikt tijdens een ziekteperiode, waarna de keukenzaak haar per direct aan de kant zette. Ten onrechte, oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

De vrouw was sinds 1 april 2021 in dienst bij de keukenzaak, maar kon vanwege ziekte sinds 22 juli 2022 haar werk niet meer uitvoeren. In de periode van 29 augustus tot en met 1 december 2022 gebruikte ze haar tankpas om zes keer te tanken, steeds voor zo’n €50,- tot €60,-. Op 8 december 2022 werd ze om die reden op staande voet ontslagen.

Kantonrechter

De vrouw stapte daarop naar de kantonrechter om het ontslag aan te vechten. De werkgever verweerde zich door te stellen dat de tankpas is verstrekt voor de reiskosten van woon-werkverkeer van de vrouw en dat die pas dus niet mag worden gebruikt voor privéritten. Volgens de keukenzaak was het in ieder geval niet toegestaan om de tankpas privé te gebruiken na de ziekmelding door de werknemer en had dit ook duidelijk moeten zijn voor haar. De werkgever vindt daarom dat het privégebruik van de tankpas een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert en stelt dat het privégebruik van de tankpas pas laat is ontdekt en het ontslag vervolgens onverwijld is gegeven.

Ontslag niet rechtsgeldig

De kanonrechter oordeelt echter dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. De vrouw stelt dat zij met de werkgever mondeling heeft afgesproken dat zij de tankpas ook privé mocht gebruiken, dus ook tijdens haar ziekteperiode. Die mondelinge afspraak is door de werkgever ontkend. De kantonrechter overweegt dat in de schriftelijke arbeidsovereenkomst alleen staat dat “De reiskosten” van [de werknemer, red] “middels een tankpas van de onderneming” worden vergoed. Daaruit volgt niet de door de werknemer gestelde afspraak over het privé gebruik.

Maar aan de andere kant is door de werkgever ook nergens vastgelegd dat de werknemer de tankpas niet privé mocht gebruiken. Een dergelijk verbod blijkt niet met zoveel woorden uit de schriftelijke arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft de werknemer er ook nooit duidelijk of nadrukkelijk op gewezen dat zij de tankpas niet privé mocht gebruiken tijdens een ziekteperiode.

De werkgever heeft in het verweerschrift en op de zitting verder erkend dat het gebruik van de tankpas voor woon-werkverkeer er “onvermijdelijk” toe leidt dat de werknemer daarvan ook privé gebruik maakt, omdat de werknemer met die tankpas haar eigen auto voltankt en daarmee vervolgens ook privé-kilometers maakt. De werkgever heeft tegen dat privégebruik dus kennelijk geen bezwaar en daaraan als enige grens gesteld dat met de tankpas maximaal één keer per week en voor € 60,00 ex btw kon worden getankt. Daarvan uitgaande heeft de werkgever in ieder geval enig privégebruik van de tankpas toegestaan en toegelaten.

Daarbij komt dat de werknemer heeft gesteld dat zij de tankpas ook heeft gebruikt tijdens vakanties en vrije dagen, en in de coronaperiode toen er minder dagen in de keukenzaak van de werkgever werd gewerkt, en dat daartegen nooit enig bezwaar is gemaakt door de werkgever. Dat is door de werkgever niet betwist in het verweerschrift. Pas op de zitting heeft de werkgever opgemerkt dat uit de administratie zou blijken dat de werknemer tijdens vakanties en vrije dagen geen gebruik heeft gemaakt van de tankpas, maar stukken uit die administraties zijn niet overgelegd. De kantonrechter gaat daarom voorbij aan dit standpunt van de werkgever, omdat het te laat naar voren is gebracht, en niet of onvoldoende is gemotiveerd en onderbouwd.

Uit het voorgaande volgt dat de tankpas weliswaar volgens de schriftelijke arbeidsovereenkomst was bedoeld voor woon-werkverkeer, maar dat de werkgever daarnaast enig privégebruik van de tankpas heeft toegelaten en toegestaan, en dat de werknemer er nooit op is gewezen dat dit privégebruik, al dan niet in een ziekteperiode, strikt verboden was.

Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden levert het privégebruik van de tankpas door de werknemer tijdens haar ziekteperiode geen dringende reden op voor een ontslag op staande voet. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de werknemer onvoldoende duidelijk is gemaakt dat het privégebruik niet (meer) was toegestaan, dat de werknemer niet is gewaarschuwd dat het privégebruik zou kunnen leiden tot ontslag, en dat een ontslag op staande voet een zeer vergaande maatregel is waarvan een werkgever terughoudend gebruik moet maken. Verder weegt de kantonrechter mee dat de werknemer op de zitting onweersproken heeft toegelicht dat zij de tankpas tijdens haar ziekteperiode vooral heeft gebruikt voor ritten in verband met haar medische behandeling, welke behandeling mede was gericht op haar re-integratie bij de werkgever.

De conclusie is dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, omdat daarvoor een dringende reden ontbreekt. Het verzoek van de werknemer om vernietiging van dat ontslag zal dus worden toegewezen, net als de vordering tot loonbetaling.