Fiscalist zelf verantwoordelijk voor speculatieve ‘windhandel’ met landbouwgrond

Een belastingadviseur investeerde ongeveer € 1,2 miljoen euro in landbouwgronden en leende daarvoor drie ton van klanten. Verkoper Groza BV had hem volgens de fiscalist voorgespiegeld dat de gronden in aanmerking zouden komen voor een bestemmingsplanwijziging waardoor ze sterk in waarde zouden stijgen, terwijl later bleek dat het om willekeurige stukken weiland zonder potentie ging. De belastingadviseur sleepte daarop onlangs de twee notariskantoren voor de rechter die bij de gronddeals waren betrokken.

‘Windhandel’

De fiscalist had in de periode van 8 juni 2016 tot en met 22 mei 2019 elf percelen landbouwgrond gekocht en geleverd gekregen. Toen bleek dat het helemaal niet om potentieel waardevolle stukken grond ging voelde de man zich flink bekocht. Uiteindelijk stapte hij naar de rechtbank Noord-Nederland om de twee betrokken notariskantoren en hun medewerkers aansprakelijk te stellen, komt uit de uitspraak naar voren: ‘In de visie van [de fiscalist, red.] is sprake van een ernstige en grootschalige vorm van criminaliteit en is nog geen enkel door [Groza, red.] verkocht perceel tot ontwikkeling gekomen. Daarbij komt volgens hem dat door de sterke versnippering de grond als landbouwgrond ook onverkoopbaar is, zodat sprake is van windhandel.’

De fiscalist meent dat de twee notarissen als redelijk bekwame en redelijk handelde notarissen onderzoek hadden moeten doen en zich hadden moeten informeren over de gronddeals, om hem daarna te waarschuwen voor de vermeende windhandel. Ze hadden volgens hem moeten nagaan of hij de inhoud van de akten begreep en hadden hem moeten wijzen op de risico’s, voerde hij bij de rechtbank onder meer aan. Door dat niet te doen schonden ze hun zorgplicht, stelde de belastingadviseur.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is het daar echter niet mee eens. De notarissen hebben voldaan aan hun informatie- en waarschuwingsplicht voldaan. Ze wezen de fiscalist voorafgaand aan de leveringen uitdrukkelijk, op niet mis te verstane wijze, op het speculatieve en risicovolle karakter van de transacties. Dat ze daarbij gebruik hebben gemaakt van standaardteksten kan hen in redelijkheid niet worden tegengeworpen. Dat is immers vanzelfsprekend als een notaris in gelijksoortige zaken meerdere klanten bedient. Het is goed voorstelbaar dat de notaris daarbij gebruik maakt van door een notariële beroepsorganisatie geredigeerde teksten. Bovendien geldt dat het voor de klant – die geacht wordt die clausules te kunnen lezen – geen standaardclausule is maar een clausule die gaat over zijn transactie. Van de fiscalist had mogen verwacht dat hij die teksten zou hebben gelezen en dat die hem aan het nadenken hadden gezet.

Onderzoeksplicht

De notarissen hadden in de aard van de transacties evenmin aanleiding hoeven zien voor nader onderzoek, oordeelt de rechtbank. ‘[de fiscalist, red.] stelt weliswaar dat sprake is van een grootschalige en professionele vorm van criminaliteit en dat het gaat om windhandel waarbij particulieren op grote schaal worden bedrogen, maar dat staat niet zonder meer vast. In dat verband is van belang dat onweersproken is gesteld dat [de fiscalist, red.] één van de percelen (Aduard) inmiddels met succes heeft kunnen verkopen en een perceel aan [Groza, red.] heeft terug verkocht.

Eigenverantwoordelijkheid

De conclusie is dat de notarissen hebben gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden mocht worden verwacht. De rechtbank overweegt in dat verband dat de fiscalist een eigen verantwoordelijkheid heeft. ‘Ter zitting heeft hij verklaard dat sprake was van een verslaving, althans dat hij “in een flow” zat. De gevolgen daarvan kan hij niet op de notarissen afwentelen, maar zij komen voor zijn eigen verantwoordelijkheid. De gevorderde verklaring voor recht moet worden afgewezen.’