KPMG zet pride in de spotlight

Ter gelegenheid van IDAHOBIT (International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia) is het herkenbare kantoorpand van KPMG langs de A9 een week lang verlicht in de regenboogkleuren. “Maar onze strijd voor inclusiviteit zit niet alleen aan de buitenkant” zegt Edwin Herrie, lid van de Raad van Bestuur en sponsor van KPMG Pride, “wat we intern met onze bedrijfsvoering doen, is nog veel belangrijker”.

Met het motto ‘Come as you are’ als een van de belangrijkste pijlers, zet KPMG zich in om een omgeving te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dat heeft intern geleid tot de oprichting van KPMG Pride in de jaren negentig, die de afgelopen jaren flinke stappen heeft gemaakt in hun professionalisering. Sinds kort mag Edwin Herrie zich board-sponsor van KPMG Pride noemen: “Zowel op werk als privé ben ik altijd een ally geweest voor de LHBTQI+-community. Ik was dan ook trots en vereerd toen de Pride board me vroeg of ik hun sponsor wilde zijn.”

Op woensdag 17 mei, ter gelegenheid van IDAHOBIT, verwelkomde KPMG Nanoah Struik als spreker. Nanoah Struik bezocht het kantoor in Amstelveen om te praten over genderidentiteit en om hun ervaringen als non-binair persoon te delen. Dit event sluit aan bij een reeks andere events die de Pride board eerder heeft georganiseerd, zoals een lezing door Ellie Lust over haar werk voor Roze in Blauw, het politienetwerk voor LHBTQI+-community. Ook organiseert KPMG international elk jaar een Global Pride Summit en vinden er op lokaal niveau Pride-meetings plaats in verschillende steden waar KPMG kantoren heeft om inclusie en diversiteit verder onder de aandacht te brengen.

Meer dan events

KPMG heeft ook workshops georganiseerd met thema’s als ‘Waarom is LGBTQI+-inclusie belangrijk?’, ‘Word een ally’ en ‘Inclusief taalgebruik’. Deze workshops zijn bedoeld om bewustwording en begrip te bevorderen en medewerkers te helpen bij het creëren van een inclusieve werkomgeving. “We hebben laatst ook ons eerste externe event voor klanten georganiseerd” vertelt Nanda Lensing, lid van de Pride board en initiatiefnemer van het idee om het pand te verlichten, “met Joris Luyendijk als spreker. Dit evenement was bedoeld om bewustwording te vergroten en de dialoog over inclusie aan te gaan. Het event zat binnen no-time vol en het was een avond vol met openhartige gesprekken. Ik ben heel trots dat we dat samen hebben kunnen realiseren.”

Workplace Pride

Als erkenning van de toewijding aan de LGBTQI+-community is KPMG ook lid van Workplace Pride en van de Pride Amsterdam Business Club. Dit soort partnerschappen stellen KPMG in staat om samen te werken met andere bedrijven en organisaties om de belangen van de LHBTQI+-community te behartigen en diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.