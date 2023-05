Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants

Het cloudplatform voor accountants en geautomatiseerde reporting (Silverfin) krijgt een directe aansluiting op het cloudplatform voor digitaal ondertekenen (PKIsigning).

Softwarebedrijven Silverfin en PKIsigning kondigen een nieuwe integratie aan. Daarmee is het voor gebruikers van beide toepassingen mogelijk om het hele accountants proces te automatiseren. De integratie is kosteloos en direct inzetbaar. Integraties zoals deze zijn de sleutel voor datagedreven accountantskantoren.

Open connectiviteit

Beide bedrijven kenmerken zich door een uitgesproken visie op data, (open) connectiviteit en geautomatiseerde werkprocessen. De software integratie komt dus niet als een verrassing. Door de realisatie van de integratie kunnen kantoren slim jaarrekeningen samenstellen én de afwikkeling versnellen.

Deze integratie faciliteert accountants op twee belangrijke vlakken:

het elektronisch ondertekenen van de diverse documenten, zowel intern (de accountant) als extern (directeuren, eigenaren, aandeelhouders en vertegenwoordigers) het rechtstreeks aanbieden van het XBRL-bericht aan de uitvragende partij, namelijk de Kamer van Koophandel en de banken.

In combinatie met de ‘slimme’ communicatie-tool en Insights hebben accountantskantoren grip op de volledigheid en tijdigheid van de afronding van het samenstelproces. Dirk Kreijkes, algemeen directeur PKIsigning: “Als PKIsigning zijn we blij met deze stap. We willen het voor de beroepsgroep zo eenvoudig mogelijk maken. Deze integratie draagt daaraan bij. Het past goed bij onze kijk op een datagedreven toekomst. Mooi dat we onze expertise rond PDF- en XBRL-signing kunnen toevoegen aan Silverfin.”

Financiele systemen

“Wij werken naadloos samen met de bekendste financiële systemen ter wereld” zegt Joris van der Gucht, Co-founder Silverfin. “Digitaal ondertekenen met PKIsigning maakt daar vanzelfsprekend een belangrijk deel van uit. Je hoeft de klant niet te vragen hun vertrouwde systeem te veranderen. Wij sluiten hun data gewoon op Silverfin aan en brengen alles samen in onze gestructureerde datahub.”