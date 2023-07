Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting aangenomen

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting.

Transparantie over winstbelasting

In het wetsvoorstel wordt de Richtlijn (EU) 2021/2101 van 24 november 2021 gedeeltelijk uitgevoerd. Doel van deze richtlijn is het bevorderen van de transparantie van de betalingen van winstbelasting die multinationals wereldwijd verrichten. De richtlijn wil bereiken dat bedrijven zich verantwoordelijk gedragen op het terrein van de winstbelastingen en bijdragen aan de welvaart door hun eerlijke aandeel in de belasting te betalen daar waar zij activiteiten verrichten en de winst behalen.

Amendement

De Tweede Kamer nam bij het voorstel ook een amendement aan dat regelt dat voor een krachtens artikel 391a, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek vast te stellen algemene maatregel van bestuur een zware voorhangprocedure geldt in plaats van de voorgestelde lichte voorhangprocedure.

