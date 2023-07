Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt

Een onderneming met een mooie omzet en winst. Actief in een gezonde tak van sport. Toch leek een financieringsaanvraag van 1 miljoen euro af te ketsen. Door expertise en ervaring te combineren konden Hermans Assurantiën en het ING Intermediair Zakelijk team samen de financiering rondkrijgen.

Hoe kan het dat een op het oog gezonde onderneming toch geen financiering krijgt? Dennis Hermans van Hermans Assurantiën was voor een zakelijke klant op zoek naar een financiering van 1 miljoen euro.

De casus in het kort

Zakelijke intermediair: Hermans Assurantiën uit Reusel

Klant: een elektrotechnisch installatiebedrijf dat succesvol is met de verkoop en installatie van zonnepanelen

Het probleem: bij de financieringsaanvraag bleek uit de administratie dat er geen vermogen was

De situatie: er was sprake van een lege tussenholding

De oplossing: Hermans Assurantiën en ING gingen samen op zoek naar bewijs dat de onderneming financieel gezond is. Dat lukte met drie elementen:

een achtergestelde schuld het vermogen in de vorm van de zonnepanelen de actuele groeicijfers

“We wisten dat het bedrijf goed loopt”, zegt Dennis Hermans. “Er is een mooi bedrijfspand en de ondernemer is actief in een interessant segment: duurzaamheid heeft de toekomst.” Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen. Waar ging het dan bijna mis? Hermans: “De ondernemer wilde dat zijn broer mede-eigenaar zou worden. Ze wilden met een schone lei beginnen: gelijke monniken, gelijke kappen.” Hun boekhouder had daarom geadviseerd om een lege tussenholding op te richten. Daarin zouden ze allebei een belang van vijftig procent krijgen. Het vermogen van de broer die het bedrijf had opgericht was na de structuurwijziging in een persoonlijke holding gestopt. In de werkmaatschappij was alleen de exploitatie ondergebracht.

Het gevolg: al het vermogen was ‘verdampt’ in de nieuwe structuurbalans. Banken kijken bij de beoordeling van een financieringsaanvraag naar het vermogen dat in consolidatie van de werkmaatschappij en de tussenholding aanwezig is. Ontbreekt dit, dan is dat een belangrijke reden om de financiering af te wijzen en moet je als intermediair je klant teleurstellen.

Op dit soort momenten is het prettig dat je met een adviseur kunt sparren, vindt Hermans Hij nam contact op met Joris Aben, Adviseur Zakelijk bij de ING Intermediair Zakelijk desk. “Hij had ons al eens goed geholpen met een andere klant van ons.”

Manieren om de vermogenspositie te verbeteren

Samen bekeken ze de case van de twee broers. Aben: “In de bestaande holding zaten nog alle bezittingen, waaronder het bedrijfspand. Omdat de onderneming groeide, had de ondernemer ook het stuk grond ernaast gekocht en een deel aan het pand aangebouwd. De nieuwe holding had die grond aangekocht van de oude holding. Dit was gebeurd in de vorm van een lening aan de tussenholding. Die lening moest nog volledig worden afbetaald. We hebben als eerste de schuld van de tussenholding aan de oude holding achtergesteld”, vertelt Aben. “Dat noemen we bancair aansprakelijk vermogen. Dan is er dus weer vermogen.”

Aben zag ook dat er bezittingen in het bedrijf zijn in de vorm van een partij zonnepanelen. “Daarmee konden we de vermogenspositie verder verbeteren. Ook was duidelijk dat het bedrijf een gezonde en sterk groeiende omzet heeft en voldoende rendement draait. Dit hebben we allemaal laten terugkomen in de tussentijdse balans. Zo nam de vermogenspositie verder toe. Deze drie elementen – de achtergestelde schuld, de actuele groeicijfers en het vermogen in de vorm van de zonnepanelen – gaven een reëel beeld van de financiële gezondheid van de onderneming. Daardoor was financiering wél mogelijk.

Tot oplossingen komen

Aben: “Deze casus toont aan hoe belangrijk het is dat je als accountant of financieel adviseur met de bank in gesprek gaat over mogelijke oplossingen. Het is altijd mogelijk om te sparren met de Intermediair Zakelijk desk én een team van Intermediair Relatiemanagers in de regio. Zodat wij kunnen meedenken en snel duidelijkheid kunnen geven over de haalbaarheid. Dat is de toegevoegde waarde van de mens in het proces.”

“Het is heel prettig dat ING zo met ons meedenkt”, zegt Hermans. “Door onze expertise en ervaring te combineren konden we samen dit financieringsvraagstuk oplossen. Er is vaak meer mogelijk dan je misschien in eerste instantie denkt.”

Wil je ook sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze Intermediair Zakelijk desk.