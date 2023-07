Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers

De sourcingsdruk in Nederland is weer verder toegenomen. Deze bedroeg in het tweede kwartaal maar liefst 40,5 procent en heeft daarmee opnieuw een record gebroken.

Zowel ten opzichte van vorig kwartaal als van vorig jaar is er sprake van een toename. Nog niet eerder werden zoveel mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking benaderd door werkgevers/recruiters/bureaus voor een nieuwe baan. Waarschijnlijk ook ingegeven door de passiviteit van de beroepsbevolking. De sourcingsdruk is dan ook een belangrijke indicator van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hoe ervaren professionals dit zelf?

Ook binnen de accountancybranche is dit sterk voelbaar. Vanuit professionals krijgen wij regelmatig terug dat zij overspoeld worden met uitnodigingen voor koppen koffie. Het uitgangspunt is daarbij vrijwel altijd een vacature, oftewel, een probleem van een werkgever. Voor velen is het niet mogelijk of niet wenselijk om overal op te reageren. Sterker nog, we horen terug dat sommigen hun profiel op sociale media gaan afschermen, omdat ze niet voortdurend benaderd willen worden. Tegelijkertijd geven de meesten aan dat ze er voor open staan om nieuwe mogelijkheden te beoordelen, maar dan bij voorkeur enkel van werkgevers die bij hen aansluiten.

Het draait om de juiste omgeving

Finch Online is opgericht in samenwerking met accountants- en belastingadvieskantoren om de juiste werkgevers aan de juiste werknemers te verbinden op basis van bedrijfscultuur en karakter. We tonen zelfs helemaal geen vacatures, maar richten ons volledig op de overeenkomsten tussen je karakter, je wensen en de culturen van verschillende werkgevers binnen de branche. Daarmee vergroot je namelijk de kans op langdurige dienstverbanden, verbeter je ontwikkel- en groeimogelijkheden en verlaag je het verzuim en de uitstroom.

Professionals in de accountancy- en belastingadviesbranche hebben de ‘war for talent’ allang gewonnen. Om juist aan te sluiten bij hun behoeften, namelijk enkel berichten ontvangen van werkgevers die zíj interessant vinden, hebben wij het proces omgedraaid.

De werkwijze

Eerder moest je zelf solliciteren met een motivatiebrief en cv óf je moest alle berichten beoordelen die je ontvangt om te kijken of daar interessante mogelijkheden voor je tussen zitten. Vaak is het aantal berichten (te) groot, gaat het met name over vacatures en dus het probleem van de opdrachtgever én zitten er verschillende werkgevers bij die niet bij jou en je wensen passen.

In samenwerking met de werkgevers op Finch Online maken wij het veel gerichter en daardoor gemakkelijker. Op ons platform kun je als professional of student door middel van een persoonlijke scan zien welke bedrijfsculturen goed bij je karakter passen. Je kunt vervolgens allerlei informatie over die specifieke werkgevers bekijken en hebt vervolgens meerdere mogelijkheden:

1. Je gaat door naar hun werken-bij omgeving om nog meer te weten te komen over de organisatie

2. Je plant een afspraak in met een werkgever voor een persoonlijke kennismaking

3. Of je maakt je profiel zichtbaar voor de werkgevers die jíj interessant vindt, zodat alleen die kantoren contact met je opnemen over interessante mogelijkheden

Zo voorkom je als professional of student dat je op teveel berichten moet reageren, heb je altijd direct contact met de werkgever zelf én kom je enkel in contact met de werkgevers die bij joú passen. Als werkgever kun je vervolgens heel gericht in gesprek met kandidaten die al ontdekt hebben dat zij veel overeenkomsten hebben met je cultuur en andere kenmerken en zo start je langdurige, succesvolle samenwerkingen.

Finch Online geeft inzicht in de overeenkomsten tussen personen en bedrijfsculturen in de accountancybranche, zodat professionals kunnen kiezen voor de werkgever die het beste bij hen past.