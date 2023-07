Partnerfaciliteiten voor mantelzorger met geregistreerd partnerschap met patiënt

Hoewel er onduidelijkheid kan zijn ontstaan over de aard van een relatie tussen twee geregistreerde partners, wil dat nog niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van de toepassing van de partnerfaciliteiten in de erfbelasting.

Feiten

Een vrouw was in 2006 getrouwd met een man. Zij heeft drie kinderen. De vrouw werkt als spreekondersteuner huisarts/doktersassistente ouderenzorg bij een huisartsenpraktijk. In die hoedanigheid ontmoet zij in maart 2014 een 83-jarige patiënt bij de huisartsenpraktijk.

Deze patiënt is een weduwnaar zonder kinderen. In augustus 2014 is zij voor het eerst bij de patiënt op huisbezoek. Vervolgens verleent zij hem op regelmatige basis thuiszorg.

Van september 2014 tot oktober 2015 is de patiënt ieder weekend bij de doktersassistente thuis. Hij benoemt haar op 3 maart 2015 in zijn testament als zijn enig erfgename, omdat hij niet wilde dat zijn nalatenschap aan de Staat der Nederlanden zou vervallen.

In de daaropvolgende maand voert hij een gesprek met een stichting die steun biedt bij een humane dood in eigen regie. Ook koopt hij een nieuwe woning. De doktersassistente verkoopt in juni 2015 haar woning. Vervolgens laat zij zich inschrijven op het nieuwe adres van de patiënt.

Echtscheiding, geregistreerd partnerschap en samenleven

Op 17 juli 2015 scheidt de doktersassistente van haar echtgenoot om vervolgens op 6 augustus 2015 een geregistreerd partnerschap aan te gaan met de patiënt. Nadat in september 2015 zijn euthanasieverzoek wordt afgewezen, stopt de patiënt op 7 oktober 2015 met eten en hij overlijdt op 17 oktober 2015.

De ex-echtgenote van de vrouw schrijft zich op 17 november 2015 in op haar nieuwe adres. In juni 2018 sluiten de ex-echtgenoten een samenlevingscontract en verkrijgt de man 1% van de woning op het nieuwe adres.

Fraus Legis

De Belastingdienst staat niet toe dat de vrouw over haar verkrijging van de nalatenschap van de patiënt de partnervrijstelling en het partnertarief in de erfbelasting toepast. De inspecteur meent namelijk dat het enige motief voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap belastingbesparing was en dat een reële affectieve relatie tussen de vrouw en de patiënt ontbrak. In dat geval is sprake van fraus legis, aldus de Belastingdienst.

De fiscus wijst daarbij op een arbeidsrechtelijke procedure waarin de vrouw heeft gesteld geen affectieve relatie met de patiënt te hebben onderhouden. Ook heeft zij in deze procedure gesteld het fiscale partnerschap puur om fiscale redenen te zijn aangegaan.

Liefdevolle relatie

De vrouw betwist dat sprake is van fraus legis. Zij voert aan dat het geregistreerd partnerschap tussen haar en de patiënt veel meer dan alleen fiscale betekenis had. Er was sprake van een liefdevolle affectieve relatie die lang had moeten duren, en waarbij samenwoning tussen haar en de patiënt was beoogd.

Zij vervolgde dat de verklaringen in de civielrechtelijke procedure door haar advocaat omwille van strategie zijn gegeven en bovendien een onvolledig beeld schetsten. Zij deelde namelijk wel degelijk gevoelens en zeer intieme en liefdevolle momenten met de patiënt.

Psychische gesteldheid

De vrouw wijst vervolgens erop dat de woning op het nieuwe adres is verbouwd zodat de patiënt daar zou kunnen wonen. Verder stelt de vrouw door haar psychische gesteldheid niet alleen te kunnen wonen. Daardoor is zij na het overlijden van de patiënt weer gaan samenleven met haar ex-echtgenoot.

De rechtbank merkt op dat niet geheel duidelijk is of tussen de vrouw en de patiënt een mantelzorgrelatie, partnerrelatie of een andere affectieve relatie heeft bestaan. Maar dat betekent niet dat de relatie zodanig was dat het geregistreerd partnerschap kunstmatig en van elk reëel belang ontbloot was.

Er is een goederengemeenschap ten behoeve van samenleven tot stand gebracht en niet aannemelijk is dat de aan dit partnerschap verbonden plichten geen reële betekenis konden hebben De vrouw mag daarom de partnerfaciliteiten in de erfbelasting toepassen.

