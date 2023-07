Aanbieden van parfums via platform is levering van goederen

Een ondernemer koopt, in naam van een afnemer, parfums van een aanbieder. De ondernemer laat de parfums leveren op zijn adres. Hij verpakt de parfums en stuurt ze door naar de afnemer. Volgens rechtbank Zeeland-West-Brabant is dan sprake van levering van goederen en geen bemiddelingsdienst.

De activiteiten van een ondernemer bestaan uit het aanbieden van parfums aan afnemers in Nederland en België. De parfums worden voornamelijk gekocht bij aanbieders in Duitsland. De ondernemer heeft eigen software ontwikkeld waarmee de beschikbare producten van een groot aantal Duitse online parfumerieën (aanbieders) op platformen kunnen worden aangeboden. De software zoekt de goedkoopste prijs van een bepaald product bij deze aanbieders.

Levering via Bol.com

Het bedrijf van de ondernemer is gevestigd in een kantoorpand dat staat op de grens tussen Nederland en Duitsland. Het pand heeft zowel een Duits als een Nederlands adres. De ondernemer biedt de parfums onder meer via Bol.com aan.

Als het gaat om een Duitse aanbieder, betaalt de ondernemer de prijs inclusief 19% Duitse omzetbelasting over de inkoopprijs. Bij een Nederlandse aanbieder handelt hij op dezelfde wijze en betaalt dan de prijs inclusief 21% Nederlandse omzetbelasting.

Bemiddelingsfee

De Duitse aanbieder verzendt de parfum naar het Duitse kantooradres van de ondernemer, die het vervolgens in een neutrale doos verpakt en verzendt naar de afnemer in Nederland of België. Het verschil tussen wat de afnemer aan de ondernemer betaalt en wat de ondernemer aan de Duitse aanbieder betaalt, noemt hij de bemiddelingsfee en daarover draagt hij Duitse omzetbelasting af.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant moet nu een oordeel geven of er sprake is van levering van goederen of het verrichten van diensten. Volgens artikel 3 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB) wordt als levering van goederen gezien ‘de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken ‘.

Omdat volgend de rechtbank, gelet op artikel 4, eerste lid van de OB, onder diensten wordt verstaan ‘alle prestaties, niet zijnde leveringen van goederen in de zin van artikel 3’, kan de rechtbank niet anders oordelen dan dat er geen sprake is van een dienst.

Op zoek naar de goedkoopste aanbieder

Hierbij acht de rechtbank het volgende van belang. Een afnemer bestelt via Bol.com voor een bepaalde prijs een parfum bij de ondernemer. De ondernemer gaat met behulp van software op zoek naar de goedkoopste aanbieder van de parfum. Vervolgens bestelt de ondernemer de parfum van de goedkoopste aanbieder en laat deze leveren op haar adres.

De ondernemer verpakt hierna de parfum in een doos en verzendt deze naar de afnemer. Door het laten afleveren van de parfum op het adres van de ondernemer en het opnieuw verpakken, heeft volgens de rechtbank de ondernemer de macht om als eigenaar over het goed (de parfum) te beschikken. Hij kan er dan voor kiezen om de parfum wel of niet naar de afnemer toe te sturen.

Dat de ondernemer haar handelwijze heeft afgestemd met de Duitse belastingautoriteiten maakt het oordeel ook niet anders. Dat het parfum in naam van de afnemer is besteld, is naar het oordeel van de rechtbank niet relevant voor de vraag of sprake is van de levering van een goed of van een dienst.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:4985, BRE 22/932 en BRE 22/933