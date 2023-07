Belastingdienst: misschien toch recht op LKV bij overgang van een onderneming

Hebben jouw klanten werknemers overgenomen voor wie de overdragende werkgever in 2022 recht had op een loonkostenvoordeel (LKV)? En hebben deze klanten een beschikking Wtl over 2022?Dan kunnen zij bezwaar maken, zodat ze mogelijk ook het LKV voor overgenomen werknemers kunnen krijgen als de Hoge Raad beslist dat het recht op LKV overgaat naar de overnemende werkgever. Dat meldt de Belastingdienst.

In de beschikking ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ (Wtl) 2022 is ervan uitgegaan dat bij de overgang van een onderneming het recht op een loonkostenvoordeel (LKV) niet overgaat naar de overnemende werkgever. Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad gaat hierover nog uitspraak doen.

Van overgang van een onderneming is bijvoorbeeld sprake bij een fusie of bij de inbreng van een eenmanszaak in een bv. De advocaat-generaal komt daarbij tot de volgende conclusie:

De overnemende werkgever zet de dienstbetrekking voort die de werknemer met de overdragende werkgever had.

Als de overdragende werkgever recht had op een LKV voor 1 of meer werknemers, dan heeft de overnemende werkgever van die werknemer(s) dat ook voor de resterende duur van het LKV.

De doelgroepverklaring blijft geldig, ook al staat daar de naam van de overdragende werkgever op.

Contractovername

De Belastingdienst meldt verder dat de uitspraak van de Hoge Raad misschien ook gaat gelden voor contractovernames waarbij de arbeidsovereenkomst met de werknemer ongewijzigd wordt voortgezet.

Beslissing waarschijnlijk in najaar

De Hoge Raad beslist waarschijnlijk in het najaar. Zolang er nog geen uitspraak is, blijft het standpunt van de fiscus dat een LKV bij de overgang van een onderneming en bij contractovername niet mee overgaat naar de overnemende werkgever. Dat is ook het uitgangspunt bij de berekening van de LKV’s in de beschikking Wtl over 2022.

Ondernemers die aanspraak willen maken op een LKV voor overgenomen werknemers kunnen op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de beschikking Wtl over 2022. Het bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking bij de Belastingdienst binnen zijn. De fiscus wijst ondernemers erop aan het volgende te denken:

Verwijs in uw bezwaar naar de procedure bij de Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2023:341).

Geef aan over welke werknemers uw bezwaar gaat.

Geef per werknemer aan om welk LKV het gaat.

Voeg de doelgroepverklaring van deze werknemers toe.

Gebruik voor het bezwaar het formulier ‘Bezwaar Loonheffingen’,

Als de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal overneemt, neemt de Belastingdienst het bezwaar inhoudelijk in behandeling. Als de Hoge Raad het standpunt volgt van de fiscus, wijst de Belastingdienst het bezwaar af.