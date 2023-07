Verduurzamen bij een vol WKR-budget, hoe doe je dat?

Duurzaam ondernemen is een hot-topic. Het wordt steeds belangrijker om bedrijven te ondersteunen en begeleiden in Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Met de invoering van duurzaamheid als verplicht PE-onderwerp, komt het ook in de accountancywereld steeds meer voor. Een fietsplan, gezonde lunch of de bruikleen van thuismeubilair zijn enkele voorbeelden. Om een goed advies voor de werkgever te kunnen opstellen, speelt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) vaak een grote rol. Maar wat als we deze zouden kunnen omzeilen?

De vrije ruimte van de WKR is een relatief klein budget waarbij veel bedrijven deze fiscaal vriendelijke pot gebruiken voor de jaarlijkse feestjes, kerstpakketten en andere giften. Medewerkers helpen verduurzamen thuis was, onder andere door dit krappe budget, een lastige opgave voor veel werkgevers. Een eenmalige energiebonus is mogelijk, maar is niet structureel en pakt niet de oorzaken van de problemen aan. Toch is er een oplossing…

Aanschaf duurzame producten

De experts van EY hebben samen met Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan een mogelijkheid gecreëerd, buiten de vrije ruimte van de WKR, om medewerkers alsnog duurzaam op weg te helpen met interessante fiscale voordelen. Zo kan er tot 44 procent voordeel worden behaald op de aanschaf en installatie van duurzame producten thuis. Door slim gebruik te maken van bruto elementen, fiscale aftrekposten en te kijken naar de persoonlijke situatie van de organisatie, zijn er altijd meer mogelijkheden dan in eerste instantie gedacht. Daarnaast is het voor de werkgever kostenneutraal.

Besparen

Door de Hybride Warmtepomp, bespaar je op gas, C02 en kosten thuis. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van €750 tot €2.000 op energiekosten. In opdracht van de rijksoverheid en de Nederlandse Verduurzamingsindustrie (NVI-GO), is gebleken dat er door de Hybride Warmtepomp een gemiddelde besparing zichtbaar is van 75 procent. Dit is een hele goede manier om medewerkers tegemoet te kunnen komen in de hoge energiekosten én het is een lange termijn oplossing. In tegenstelling tot een éénmalige energiebonus, genieten medewerkers vijftien jaar lang van de jaarlijkse besparing op energiekosten.

Wil jij weten hoe deze regeling werkt? En wil jij jouw klanten adviseren in de nieuwste manieren van duurzaam ondernemen en daarbij hun medewerkers helpen besparen op kosten thuis? Plan een gratis adviesgesprek in en ontdek de mogelijkheden!