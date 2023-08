Ook over game coins moet btw worden betaald

We kenden al chartaal geld, giraal geld en cryptogeld. Maar wat te denken van ‘geld’ dat in computergames wordt gebruikt, digitale gouden muntjes met exotische namen waarmee je nergens in de echte wereld kunt betalen? In computergeld blijkt een levendige handel te bestaan. En wie handelt moet btw afdragen, ook in het geval van gamevaluta, zo oordeelt de belastinginspecteur.

Veel computergames kennen hun eigen geld. Daarmee kunnen spelers leuke extra’s kopen: bijzondere wapens, een betere uitrusting of een leuke avatar (uiterlijk). Computergeld valt soms te verdienen door punten te scoren, maar vaker nog betalen gamers met echt (giraal of crypto) geld voor de digitale gouden muntjes die in de game een waarde vertegenwoordigen.

Geloof het of niet, maar in computercash zit een levendige handel. Er bestaan bedrijfjes die virtuele gouden muntjes te koop aanbieden aan gamers. Die hebben als voordeel dat ze de muntjes met korting kunnen krijgen. De handelaren maken winst omdat ze (slimme) manieren hebben gevonden om de computercash goedkoop in te slaan. De wet van vraag en aanbod doet de rest.

RuneScape

Zijn die virtuele muntjes een online betaalmiddel (zoals Bitcoin) of een dienst? In het eerste geval is de computercash vrijgesteld van btw. Helaas voor de handelaren in deze waar beschouwt de Belastinginspecteur het verkopen van virtuele gouden muntjes als een dienst. En dus moeten de handelaren netjes btw afdragen. Dit standpunt werd al in maart 2021 bevestigd door de rechtbank Noord-Holland.

In dat geval waren de muntjes die de ondernemer verkocht bedoel voor het spel RuneScape. Dat biedt, zoals de rechtbank het omschrijft: ‘Een middeleeuws fantasierijk met diverse koninkrijken, regio’s en steden. Met aanpasbare spelfiguren (avatars) kunnen spelers de spelwereld verkennen en daarin activiteiten ontplooien, zoals tegen monsters (niet-spelerskarakters) vechten, opdrachten (‘quests’) voltooien en (ervaring in) diverse vaardigheden (‘skills’) opdoen en vergroten. Onderling kunnen spelers in het spel handelen, chatten, vechten en minigames spelen.’

Niet van toepassing

De gold coins kunnen naar het oordeel van Rechtbank Noord-Holland niet gelijk worden gesteld met virtuele valuta en gelijk behandeld als bitcoins. De munten zijn niet bedoeld als betaalmiddel en kunnen alleen binnen het spel worden ingezet of overgedragen naar een ander account. De btw-vrijstelling is daarom niet van toepassing. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt ook niet. Ook het beroep op toepassing van de margeregeling werd twee jaar geleden door de rechtbank verworpen. Dat virtuele items in de virtuele wereld dezelfde eigenschappen zouden hebben en net zo tastbaar zouden zijn als bepaalde goederen in de reële wereld, betekent nog niet dat voor de omzetbelasting sprake is van een levering van goederen.

Hoger beroep

Onlangs diende het hoger beroep. De ondernemer had een naheffingsaanslag van circa een half miljoen aan btw opgelegd gekregen. Het Gerechtshof kwam tot dezelfde conclusie als de rechtbank in 2021. ‘Van gold coins staat vast dat zij een fenomeen uit [Runescape] zijn, een spel dat zich in een virtuele, aan de fantasie van de makers ontsproten wereld afspeelt. Die spelwereld is door haar eigen regels, rollen en doelen om te bereiken te onderscheiden van de echte wereld. De omstandigheid dat gold coins in de spelwereld als betaalmiddel fungeren, kan daarom niet meebrengen dat zij ook in de echte wereld als (alternatief voor een) wettig betaalmiddel zijn te beschouwen. Gold coins kunnen bovendien alleen worden aangewend in [Runescape] , zijn niet bij de spelaanbieder in te wisselen voor geld en zijn niet buiten het spel om over te dragen. Gold coins zijn vergelijkbaar met monopolygeld en met spelgeld in vele andere (computer)spellen.’

‘In de echte wereld zijn gold coins een onderdeel van de licenties die de aanbieder van [Runescape] uitgeeft. Een licentie stelt een speler in staat het spel te spelen en omvat mede het account van de speler en zijn ‘bezit’ van gold coins en virtuele voorwerpen in het spel. Wanneer in de echte wereld, dus buiten het kader van het enkele spelen van het spel, een ‘verkoop’ van gold coins wordt overeengekomen, is de verrichte handeling daarom de overdracht van een licentierecht. Het resultaat van die overdracht is dat de ontvanger een voordeel verkrijgt in de vorm van een voortgang in het spel, dan wel extra mogelijkheden in het spel, waarvoor hij zich anders een zekere inspanning en/of een tijdsinvestering had moeten getroosten. Dat voordeel is bij uitstek te verbruiken in de zin van de omzetbelasting, zodat het in de heffing behoort te worden betrokken (vergelijk artikel 1, tweede lid, van de Btw-richtlijn).’

Lees hier de uitspraak in hoger beroep.