Feuilleton | Het onderzoek (13): Optimistisch?

Gijs kijkt naar de mensen die samen met hem in een kring op de grond zitten. Een gemêleerd gezelschap van jonge mensen die als professional in de accountants- en adviesbranche werkzaam zijn. Mensen met een verschillende huidskleur, uit verschillende landen, verschillende overtuigingen. Hij vindt het gaaf dat hij hiertussen mag zitten, in het kader van zijn onderzoek.

Toen hij aan Nicole vroeg of het accountantsberoep ook een veilig beroep was, bracht zij hem in contact met Zayna Kahn. Zayna is als wetenschappelijk onderzoeker betrokken bij het integratievraagstuk van medewerkers in de professionele dienstverlening. Op dit moment doet zij onderzoek naar veiligheid op de werkvloer.

In een gesprek met haar, begreep hij dat veiligheid niet echt een item is dat in de professionele dienstverlening hoog op de agenda staat. Een aantal grote firma’s en kantoren besteden er wel aandacht aan, maar ze heeft niet het idee dat het erg hoog op de agenda van de bestuurders staat. Dat was de reden waarom ze een aantal mensen heeft benaderd voor een groepsgesprek, om over hun ervaringen te praten. Na lang aandringen gaf ze Gijs toestemming om ook bij het gesprek aanwezig te zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat wat hij opschrijft nooit terug te leiden mag zijn naar een persoon en dat zij – Nicole – uiteindelijk toestemming moet geven voor opname in het onderzoeksrapport van Gijs.

Normaliter zou ze dit nooit doen, maar ze vindt veiligheid op de werkvloer een dermate belangrijk thema, dat ze hoopt dat het onderzoek dat Gijs nu uitvoert ook mee zal werken om dit thema hoger op de agenda te krijgen.

“Wie wil er beginnen?” vroeg Zayna.

Een jongen stak zijn hand op. “Ik ben Spanjaard. Als er een vergadering is, dan krijg ik altijd opmerkingen over op tijd zijn. Ik ben altijd op tijd. Maar er is altijd wel iemand die zegt. ‘Spanjaarden komen toch altijd een kwartier te laat.’ En dan is er altijd gelach.”

Een andere man vroeg aandacht. “Ik kom uit Nigeria. Ben een afgestudeerde accountant, ik spreek mijn talen en om die reden maak ik deel uit van een internationaal controleteam. Maar iedere keer als we in Nederland aankomen op de luchthaven dan word ik er als enige uit het team tussenuit gehaald. Altijd moet ik mee, doorzoeken ze mijn bagage, stellen ze mij allerlei vragen. Net alsof ik bijzonder ben. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze mijn witte collega er tussenuit halen. Ik heb het weleens aan mijn teamleider verteld. Maar die vindt dat ik mij daar niet zo druk om moet maken. ‘Het hoort erbij. Wij hebben toch vertrouwen in jou. Ik kan het ook niet veranderen’ is dan wat hij zegt.”

Een vrouw vertelt: “Een tijdje geleden was ik bij een klant en tussen de middag ging ik lunchen in een corner. Het leek wel of ik een bijzonderheid was. Een paar mannen, schuin tegenover mij, wezen naar mij. Lachten, riepen iets van ‘sharia, sharia, ali, ali, baba’ en waarom? Omdat ik een hoofddoek om had? Ik weet het niet. Ik heb het natuurlijk al veel vaker meegemaakt. Maar ik ben er iedere keer weer verbaasd over. Gelukkig steunt mijn familie me en kunnen we onze ervaringen delen. Maar ik blijf het vreemd vinden dat mannen in pak, met een stropdas om, dit soort dingen doen.”

“Zullen we even stoppen,” zegt Zayna. “Ik zie en voel dat het iets met jullie doet. Je probeert er heel nuchter onder te zijn. Maar ik zie bij sommigen van jullie de spanning toenemen. Dus laten we even gaan staan.”

Gijs ziet de deelnemers opstaan en hij staat zelf ook op. Tot zijn eigen verbazing doet hij zelf ook mee met de oefeningen die Zayna geeft om de spanning te verminderen. Vijf minuten later zitten ze weer op de grond.

“Wat ik een keer heb meegemaakt bij een klant is dat ik een heel adviesgesprek met hem had gehad en dat hij toen zei: ‘Kan je de volgende keer ook een man meesturen die dit kan bevestigen?’ Toen ik dat op kantoor vertelde, heeft mijn manager meteen de klant gebeld en gezegd dat hij een andere accountant kon zoeken. Dat was voor mij een enorme opluchting. Ik voelde mij gesteund.”

Tijdens het gesprek werd het Gijs duidelijk dat veiligheid op de werkvloer ook in de professionele dienstverlening geen vanzelfsprekendheid is. Vaak is er sprake van subtiliteiten, opmerkingen achter iemands rug om. Vennoten die knappe medewerkers de leuke en uitdagender klussen geven. Draag je als vrouw een hoofddoek of is je tailleomvang groter dan het modebeeld dan ben je extra de klos. Collega’s kunnen daar opmerkingen over maken. Evenals klanten, maar ook medewerkers van klanten. “Je moet altijd op je hoede zijn.”

Iemand anders vertelde dat er tijdens de Ramadan altijd koeken en snacks op zijn bureau werden gezet. “Zo hoef je geen honger te lijden,” zeiden zijn collega’s er dan bij. Een teamleider had hem eens een keer artikel onder de ogen geduwd, waarin iets stond over afnemende productiviteit tijdens de vastenperiode. “Let je wel op?” had die hem toegevoegd?

“Ik draag nooit een rok of jurk als ik naar kantoor ga. Er zijn altijd wel mensen die je dan gaan aanstaren.”

“Ik ben praktiserend homo en laatst vertelde mijn teamleider mij dat hij mij vanwege de werksituatie duldde, maar dat God niet van homo’s hield en hij daarom ook niet. Dat ga je nog wel zien in je carrière,’ voegde hij daar ook nog aan toe.

Na afloop van het kringgesprek merkte Gijs dat hij geschokt was over hetgeen hij had gehoord. Hij deelde dat met Zayna. “Ik begrijp dat je geschokt bent,” was haar reactie. “Diversiteit, inclusiviteit en veiligheid zijn geen vanzelfsprekende thema’s in de professionele dienstverlening. De witte man is nog steeds de standaard waarop gereflecteerd wordt en als witte vrouw tel je alleen maar mee als je tenminste 40 uur beschikbaar bent en geen kinderwens hebt en als je wel kinderen wilt dan wordt er verwacht dat je de zorg daarvoor zoveel mogelijk uitbesteedt. En als het gaat om inclusiviteit? Dan zie ik vooral veel symboolpolitiek. Een bootje laten meevaren op een of andere LHBQT+ parade of de website een dag of een week opfleuren met een regenboogvlag. Of ik optimistisch ben dat dit snel gaat veranderen? Nee. Dat is de mens in zijn algemeenheid niet gegeven.”

Jan Wietsma

