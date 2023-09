Flynth in 2022: groeiende omzet, hoge uitstroom en dubbele materialiteit

Flynth heeft in 2022, het jaar waarin Accon avm en Astrium werden overgenomen, €212 miljoen euro aan omzet gerealiseerd. Dat komt neer op een autonome groei van de fusieorganisatie van circa 8 mln euro. Flynth zag wel 495 medewerkers vertrekken.

In maart en april 2022 werden de overnames van Astrium en Accon avm afgerond. Beide organisaties zijn dus voor 2/3 jaar meegeconsolideerd. Accon avm boekte in zijn laatste zelfstandige jaar €84 mln omzet, Astrium maakte geen omzetcijfers bekend maar zal met 70 medewerkers rond de €8 mln aan omzet hebben gerealiseerd. Tweederde van €92 (84+8) mln is €61 mln. Opgeteld bij de omzet van Flynth in 2021 (€143 mln) leidt dit tot een geconsolideerde omzet van € 204 mln. Om tot een eindresultaat van € 212 mln te komen, moet de fusieorganisatie het afgelopen jaar circa € 8 mln autonoom zijn gegroeid. Dit komt neer op een groei van 3,9 procent.

Resultaat flink gedaald

Het resultaat voor belastingen daalde van € 2,7 miljoen naar € 1,8 miljoen met name door hogere afschrijvingen op goodwill en incidentele integratiekosten. Maar het nettoresultaat halveerde bijna: van €2,0 mln in 2021 naar €1,1 mln. Vooral de loonkosten (van €79,8 mln naar € 110 mln) en de post ‘Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten’ drukte op het resultaat (van €38,2 naar €68 mln) drukten het resultaat.

Overnames

De overnames zijn door Flynth geheel uit eigen middelen gefinancierd. De solvabiliteitpositie is hierdoor afgenomen maar nog steeds solide. Eind 2022 bedroeg de liquiditeitspositie ruim € 20 miljoen. Bij de overname van de aandelen van Accon avm is een schuldpositie overgenomen van €34 mln. De schuld aan kredietinstellingen is direct na de overname datum geheel afgelost. Met de belastingdienst en de oud-vennoten heeft de RvB afspraken gemaakt om deze schulden in vijf jaar af te lossen.

Verloop

Ondanks de optimistische toon van Flynth in zijn persbericht maken de cijfers duidelijk dat de recente overnames de organisatie niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Zo verlieten 495 medewerkers het bedrijf. Omdat er 355 instromers waren, kwam de netto-uitstroom op 140. Ook de klanttevredenheid is achteruitgegaan. Voor Flynth kwam die in 2021 uit op 7,2, nu is die 6,7. In hoeverre dat door de overnames komt valt niet te zeggen, maar duidelijk is dat Flynth er bij de klant minder goed opstaat dan vóór de overnames van Accon avm en Astrium.

Dubbele materialiteit

Een compliment verdient Flynth voor het geïntegreerde jaarverslag waarbij een dubbele materialiteit is opgenomen. Dubbele materialiteit is een nieuw concept dat centraal staat in de European Sustainability Reporting Standards ( ESRS ). Hierbij worden alle mogelijke negatieve en positieve effecten op mens en milieu die zijn verbonden met de eigen bedrijfsvoering en de waardeketen geanalyseerd. Flynth is het eerste accountantskantoor van Nederland dat zijn jaarverslag deze dubbele materialiteit heeft meegegeven.

Verwacht hogere omzet

Flynth verwacht in 2023 een hogere omzet, met name doordat Accon avm en Astrium dan voor een volledig jaar worden meegeconsolideerd. De resultaten zullen, inclusief winstuitkering naar alle medewerkers, naar verwachting in lijn zijn met 2022. Ook in 2023 zal sprake zijn van incidentele kosten door de integratie en implementatie van een nieuw ERP-systeem voor de gehele organisatie. Investeringen in kwaliteit, huisvesting en ICT gaan in 2023 onverminderd door.

‘We hebben met deze integraties een belangrijke basis voor komende jaren gelegd”, legt voorzitter raad van bestuur Bas Hidding uit. “Klanten en medewerkers hebben in 2022 hun loyaliteit en betrokkenheid opnieuw bevestigd. Klanten hebben steeds gekozen voor de kwaliteit van Flynth. Onze dank gaat dan ook uit naar onze klanten en naar onze medewerkers. Die meebewegend met maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische veranderingen onze slogan ‘het beste advies dat we je kunnen geven’ elke dag eer aan blijven doen.’

Kerncijfers

2022 2021 Omzet (€ mln.) 212 143 Omzet per fte (x € 1.000) 112 112 Bedrijfsresultaat (€ mln.) 3,3 3,6 Solvabiliteit 18,4% 30,3% Medewerkers (gem fte) 1.887 1.278 Man/vrouw 1.108/779 817/668 PE-plichtigen (permanente educatie) 747 531 Aantal gebouwen 69 46

Download hier het jaarverslag van Flynth.