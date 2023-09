Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!

Uw klant is als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zijn of haar zieke medewerkers. De stappen die hierbij horen staan in de Wet verbetering poortwachter. Sazas heeft alle verplichtingen en stappen voor u en uw klant op een rij gezet in een handige checklist.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

U heeft er vast weleens van gehoord: de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet heeft als doel om het aantal medewerkers dat lange tijd ziek is te verminderen. Zowel werkgevers als medewerkers hebben verplichtingen volgens deze wet. Al vanaf de eerste ziektedag moet de werkgever actieve begeleiding bieden. Samen met de bedrijfsarts en arbodienst wordt gewerkt aan de terugkeer op het werk.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter?

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever, uw klant dus. Als een medewerker arbeidsongeschikt is en een contract heeft bij een werkgever, is de werkgever verplicht de acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit geldt voor een periode van twee jaar óf tot het tijdelijke arbeidscontract wanneer deze eerder afloopt dan de periode van twee jaar.

Uw klant is eindverantwoordelijk voor zowel de uitvoering als bewaking van de re-integratie. Als zijn of haar medewerker twee jaar ziek is, bekijkt UWV of uw klant heeft voldaan aan de stappen van de wet Wvp. Als UWV beoordeelt dat dit onvoldoende is gebeurd, kan UWV een loonsanctie opleggen. In dat geval moet uw klant maximaal het hele derde jaar van ziekte nog het loon doorbetalen.

De wet schrijft stappen voor die op een bepaald moment moeten gebeuren. Dit doet uw klant samen met zijn of haar medewerker en met ondersteuning van een arbodienst. Van de medewerker mag een actieve houding worden verwacht om sneller terug te keren naar het werk.

Checklist met stappen

Het is belangrijk dat uw klant de stappen van de Wet verbetering poortwachter op de juiste manier uitvoert. Alle stappen van de Wet verbetering poortwachter vindt u hieronder. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen het eerste jaar en het tweede jaar.

Stappen eerste jaar Wet verbetering poortwachter

Dag 1: de medewerker meldt zich ziek en uw klant moet dit binnen één week doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.

Week 6: de arbodienst of bedrijfsarts maakt een probleemanalyse.

Week 8: uw klant is verplicht om samen met de medewerker een plan van aanpak te maken.

Week 42: uw klant moet de ziekmelding doorgeven aan UWV.

Week 46 t/m 52: er vindt een eerstejaarsevaluatie plaats tussen uw klant en zijn of haar medewerker.

Stappen tweede jaar Wet verbetering poortwachter

Week 88: de medewerker ontvangt een informatiebrief over zijn of haar WIA-aanvraag.

Week 88 t/m 93: de medewerker moet het formulier voor de WIA-aanvraag binnen drie weken naar UWV sturen.

Week 104: de WIA-beoordeling wordt gepland.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.



Bron: Sazas