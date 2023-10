Fiscale plannen Tweede Kamer weer op losse schroeven

De accijnsverhoging op brandstof, de stijging van het minimumloon en kindgebonden budget, de vliegbelasting voor overstappers: de Kamer heeft na Prinsjesdag een ongedekte check uitgeschreven van 4,2 miljard en moet daar nu op terugkomen.

Dat bleek woensdag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. De Tweede Kamer kwam na Prinsjesdag met allerlei plannen om de burger financieel tegemoet te komen. Zo is er een plan om de belasting op de brandstofprijs niet te laten stijgen, eentje voor extra geld naar het regionale ov, een plan om het minimumloon (en daarmee uitkeringen en AOW) te laten stijgen naar 14 euro, een idee om de prijs van trein- en buskaartjes niet te laten stijgen én een plan om de energiebelasting juist te verlagen.

Te duur of onmogelijk

Maar een week later blijken die voorstellen te duur, te ingewikkeld of juridisch zelfs onhoudbaar. Bovendien kraken partijen elkaars plannen af (‘desastreus idee’). Het is dan ook zeer de vraag of ook maar één maatregel er echt gaat komen per 1 januari. Veelbesproken is het idee om de belasting op brandstof te verlagen. De VVD wil daartoe geld gebruiken uit het potje dat bedoeld is voor economische groei. Maar daar is zelfs VVD-minister Micky Adriaanse van Economische Zaken fel op tegen. De verhoging van het minimumloon en het kindgebonden budget zouden moeten worden betaald uit belasting op banken en beursgenoteerde bedrijven. Maar die verhuizen dan wellicht naar het buitenland, is de vrees. Bovendien zou dit plan meer kosten dan het opbrengt. Een vliegbelasting voor overstappers op Schiphol is voor 1 januari 2025 zelfs niet eens mogelijk. De Belastingdienst heeft een jaar nodig voor invoering.

Minimumloon

Woensdag werd een deel van de voorstellen al afgezwakt. Zo stellen GroenLinks en D66 nu voor het minimumloon niet per 1 januari, maar per 1 juli te verhogen. En niet met 1,7 procent, maar met 1,2 procent. De belasting op banken om dat te betalen, wordt iets teruggeschroefd. Maar daarmee is de kritiek niet weg. Banken, spaarders en beursgenoteerde bedrijven gaan namelijk meer belasting betalen om het plan van GroenLinks en D66 te financieren. De VVD voelt daar niets voor. Aan de andere kant keert de linkse oppositie zich tegen het wensenlijstje van rechts, terwijl het demissionaire kabinet sowieso weinig enthousiast is voor de ‘ondekte check’ waarmee de Kamer vorige week is gekomen.