Inschrijving Intermediairdagen Belastingdienst weer van start

Fiscaal dienstverleners kunnen zich weer inschrijven voor de Intermediairdagen van de Belastingdienst. Tijdens de dagen worden de details van het Belastingplan 2024 uit de doeken gedaan en andere veranderingen belicht.

De Intermediairdagen zijn tussen 7 november en 6 december op tien locaties in het land. Wie niet bij de fysieke dagen aanwezig kan zijn, kan zich inschrijven voor de online dagen op 12, 13 of 14 december. Inschrijven kan via de inschrijfmodule. Voor de online dagen is inschrijven voldoende; een programma kiezen is dan niet nodig.

Het programma voor de intermediairdagen duurt van 13 tot 17.30 uur en is verdeeld in vijf rondes met elk vier verschillende sessies. Deelname is gratis en bedoeld voor fiscaal dienstverleners vanuit het Forum Fiscaal Dienstverleners en salarisprofessionals vanuit Forum Salaris. De online dagen kunnen ook worden gevolgd door leden van het Forum Notarispraktijk.