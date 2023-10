Standpunt over onderbroken loontijdvak

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de berekening van de loonheffing bij een fulltime werknemer met een onderbroken loontijdvak. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een werknemer die met onbetaald ouderschapsverlof gaat.

In de Handreiking “Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak? is het voorbeeld opgenomen van werknemers Piet en Jan die beiden met onbetaald ouderschapsverlof gaan. Piet is een parttimer en neemt één dag per week onbetaald ouderschapsverlof op, Frans werkt fulltime en neemt twee dagen per week op. Er is sprake van loonbetaling per maand. Maar omdat Frans een fulltimer is leidt dat voor hem tot doorbreking van het loontijdvak. Welke tabellen moet de werkgever gebruiken voor beide werknemers?

Parttime en fulltime

Omdat Piet een parttimer is, blijft voor hem de maandtabel gelden. Voor een parttimer geldt het uitbetalingstijdvak in plaats van het loontijdvak. Als hij vervolgens een extra dag aan onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, verandert er niets aan de systematiek: de maandtabel blijft van toepassing. Echter, als een fulltimer onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, leidt dat tot onderbreking van het loontijdvak. Neemt hij gedurende een langere periode één of meer dagen/weken onbetaald verlof op, dan is hij voor die periode een parttimer. Daardoor geldt voor deze werknemer eveneens het uitbetalingstijdvak en blijft de maandtabel van toepassing.

‘Doorgaans’

Dit voorbeeld verdient een nadere toelichting. Zo was er onduidelijkheid over de zinssnede ‘gedurende een langere periode’. Deze moeten gelijkgesteld worden met het begrip ‘doorgaans’, vindt de Kennisgroep. Doorgaans houdt in dat de werknemer op meer dan 50 procent van de weken binnen het kalenderjaar op minder dan vijf dagen per week werkzaam moet zijn. Deze beoordeling vindt plaats per dienstbetrekking. Hierbij gaat het om een inschatting van het te verwachten arbeidspatroon.

De fulltime werknemer die een of meer dagen geen loon ontvangt wegens onbetaald verlof staat niet doorlopend ter beschikking van zijn werkgever. Als hij een loontijdvak heeft van bijvoorbeeld een maand en een of meer dagen geen loon ontvangt wegens onbetaald verlof, is geen sprake meer van een loontijdvak van een maand. Het loontijdvak is dan onderbroken. De werkgever moet op grond van de hoofdregel de dagtabel toepassen.

Handboek Loonheffingen

In de Mededeling Belastingdienst van december 1992 is goedgekeurd dat ten aanzien van fulltime werknemers die één of meer dagen voor eigen rekening vrij nemen, aan zulk een loontijdvakonderbreking wordt voorbijgezien, waardoor zij op overeenkomstige wijze worden behandeld als parttimers. Deze mededeling is inmiddels achterhaald door het Handboek Loonheffingen 2023. Volgens paragraaf 5.1 van het Handboek (pagina 75) is sprake van een onderbreking van het loontijdvak als een fulltime werknemer onbetaald (lees: voor eigen rekening) verlof opneemt. Deze uitleg van wet- en regelgeving is juist.

Toch een uitzondering

Voor de werknemer die doorgaans op minder dan vijf dagen per week werkzaam is, wordt als loontijdvak aangemerkt het tijdvak waarover het loon wordt uitbetaald (artikel 25, vierde lid, ten eerste, Wet LB 1964 in samenhang met artikel 6.1). Het begrip moet gelet op doel en strekking van de bepaling volgens de kennisgroep niet al te streng worden opgevat. Dit betekent dat de werknemer op meer dan 50% van de weken binnen het kalenderjaar op minder dan vijf dagen per week werkzaam moet zijn. Hierbij gaat het om een inschatting van het te verwachten arbeidspatroon per dienstbetrekking (Hof Arnhem 8 februari 2007, ECLI:NL:GHARN:2007:BA0845

Zie hier de complete uitleg van het standpunt.