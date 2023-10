Onderzoek naar belastingfraude met afroomsoftware

De FIOD heeft op 25 oktober in een strafrechtelijk onderzoek doorzoekingen verricht in een bedrijfspand in Weert en drie woningen in Den Bosch, Oss en de gemeente Nederweert. Drie dertigers worden verdacht van het niet voeren van een administratie, onjuiste aangiften omzet- en vennootschapsbelasting en valsheid in geschrift.

De drie mannen zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke stukken en zijn digitale gegevens overgenomen.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij een supermarkt. Het vermoeden is dat de supermarkt de omzet niet volledig heeft verantwoord, waardoor te weinig omzet- en vennootschapsbelasting is betaald. Vermoedelijk werd gebruikgemaakt van afroomsoftware op het kassasysteem. Afroomsoftware maakt het mogelijk om omzet achteraf af te romen door verkochte producten van de bon te wissen. Op deze wijze wordt op papier een lagere omzet behaald dan daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.