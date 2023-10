Verken de intrigerende wereld van accountancy: een intiem gesprek met Financial Boardroom Amsterdam

Benieuwd naar wat er achter de schermen van financieel advies schuilt? Vraag je je af welke mogelijkheden je hebt tijdens een carrière als accountant? En wil je inzicht in de consequenties van je keuzes — zowel in het soort werk dat je doet, hoe je het doet, en welke impact het heeft op de jaren die volgen?

Financial Boardroom Amsterdam (FBA) laat zien dat het accountancy vak veel meer omvat dan cijfers en bureauplichten. Ze tonen aan dat dit vakgebied verre van routineus kantoorwerk is, maar juist intrigerend, uitdagend en buitengewoon dynamisch kan zijn.

Wervingspartner &Work heeft onlangs FBA benaderd en sprak met hen in een exclusief interview over het unieke karakter van dit snelgroeiende financiële adviesbureau. In dit gesprek kwamen de mogelijkheden binnen de loopbaan van accountants aan bod. Het wordt duidelijk dat accountants aanzienlijke invloed hebben op hoe hun dagen eruitzien en dat sommige keuzes onomkeerbaar kunnen zijn.

FBA: een ontmoeting tussen financiële experts

De wortels van FBA liggen in de samenwerking van twee financiële experts: Peter Hofman, een fiscalist met ervaring bij PWC en andere vooraanstaande fiscale adviesbureaus, en Léon Hoeksema, een accountant die zijn loopbaan begon bij Ernst Young. In 2017 sloegen zij de handen ineen om FBA op te richten, met als doel vermogende ondernemers hoogwaardig advies en compliance-ondersteuning te bieden. Deze samenwerking heeft niet alleen enorme waarde bewezen voor hun klanten, maar heeft ook henzelf vakinhoudelijk een enorme impuls gegeven.

Wat FBA onderscheidt van andere financiële dienstverleners is hun proactieve benadering en sterke klantgerichtheid. Terwijl veel kantoren zich richten op efficiëntie, draait het bij FBA veel meer om een diepgaand begrip van de situatie, wensen en behoeften van hun klanten. Wat het vakgebied inhoudelijk boeiender, uitdagender en waardevoller maakt voor alle betrokkenen.

FBA integreert hoogwaardig advies met accountancy, een aanpak die contrasteert met de vaak meer reactieve rol van belastingadviseurs bij veel accountantskantoren. Dit unieke aspect stelt hen in staat doeltreffende adviezen te implementeren, nauw afgestemd op alle andere mogelijk betrokken disciplines, en deze ook daadwerkelijk te monitoren.

Unieke karakter FBA

Wat het bedienen van de klanten bij FBA met name zo bijzonder maakt, is dat ze er zelden te maken krijgen met eenvoudige juridische structuren, zoals een lokale bakker met een BV. De praktijk is doordrenkt met complexe entiteiten, zoals stichtingadministratiekantoren, coöperaties, commanditaire vennootschappen en reguliere stichtingen. Privacy vormt een kernaspect binnen deze structuren, en een diepgaand begrip ervan is essentieel. Deze rechtsvormen kennen beperkte regulatie omtrent verslaglegging, wat een hoog conceptueel denkniveau vereist. Het daagt ze uit om het vak op een innovatieve en inhoudelijke manier uit te oefenen. Vandaar dat ze een open boek willen zijn naar klanten. Juist op dit niveau is persoonlijkheid, transparantie en duidelijkheid namelijk van onschatbare waarde. In de wereld van vermogende families zijn er talloze zorgen, mede veroorzaakt door de voortdurende evolutie van wet- en regelgeving omtrent ondernemingen. Dat maakt het werkveld complex en dynamisch.

De loopbaan van een accountant

Veel accountants zetten hun eerste stappen in de wereld van accountancy bij grote accountantskantoren. Na enkele jaren ervaren velen echter de behoefte aan een veelzijdiger takenpakket, meer eigen verantwoordelijkheid en de wens om te werken in een hechtere samenwerking met collega’s. FBA biedt dan met hun unieke clientèle, sympathieke bedrijfscultuur en multidisciplinaire boardrooms een aantrekkelijk alternatief. Routinematig werk is hier nauwelijks te vinden. Het daagt accountants uit om hun vak op een innovatieve en inhoudelijk uitdagende manier uit te oefenen.

Kiezen voor het bedrijfsleven

Na de Big 4 verschuiven er ook veel naar het bedrijfsleven, waarbij ze in feite nog maar voor één klant werken. Volgens de oprichters van FBA wacht ze daar vaak vooral routinematig werk, weinig dynamiek in de rechtsvormen en beperkte mogelijkheden om vanuit een adviserende rol te opereren. En het is zonde, zo menen zij, om dit al rond je dertigste te ervaren. Accountancy is een uiterst uitdagend en boeiend vakgebied. Tenminste, dat kán het zijn.

Een blik op de toekomst: innovatie en internationale uitbreiding

In een snel globaliserende financiële sector met ingewikkelde wet- en regelgeving blijft FBA gefocust op het bieden van hoogwaardige diensten aan vermogende en ondernemende families. Door selectief te zijn bij het aannemen van klanten en te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, streeft FBA naar een toekomst waarin de financiële wereld uitdagingen, innovatie en groei blijft omarmen.

