Ook kleine accountantskantoren moeten aan strengere klokkenluidersregeling voldoen

Bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen, dus ook accountantskantoren, zijn verplicht voor 17 december 2023 een (aangepaste) klokkenluidersregeling te hebben. Belangrijk is dat er een interne meldprocedure is. Voor onder meer accountantskantoren geldt deze plicht ook als ze minder dan 50 medewerkers hebben.

Voorheen moesten werkgevers bij wie in de regel minstens 50 personen werkzaam zijn al een interne meldprocedure hebben voor het omgaan met het melden van vermoedelijke misstanden binnen hun organisatie. Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Die stelt strengere eisen aan de interne meldprocedure. Die procedure moet ook openstaan voor het melden van informatie over inbreuken op het recht van de Europese Unie. Private werkgevers met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om hun interne meldprocedure aan te passen. Onder medewerkers vallen niet alleen werknemers die in dienst zijn maar ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers die een vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen. Dat betekent dat de verplichting om een interne meldprocedure vast te stellen voor meer werkgevers gaat gelden.

Kleinere organisaties

Op basis van de EU-richtlijn moeten ook bepaalde organisaties waar minder dan 50 personen werken een interne meldprocedure vaststellen. Het gaat om organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten, producten en markten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, burgerluchtvaart, maritieme arbeid en havenstaatcontrole, en op het gebied van offshore olie- en gasactiviteiten. Voor meer informatie en tools kan men terecht op een speciale website van het ministerie van Binnenlandse Zaken met een toolkit voor werkgevers voor het aanpassen van de regeling. Op de site is ook een checklist te vinden.

Eisen

Nieuwe eisen die in de interne meldprocedure moeten worden vastgelegd, zijn:

De interne procedure voor werknemers moet ook openstaan voor het melden van schendingen van het recht van de Europese Unie, die voortaan als misstand worden aangemerkt.

Een melder moet binnen zeven dagen na ontvangst van zijn melding een ontvangstbevestiging krijgen.

Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, moet u de melder informatie verstrekken over de beoordeling en hoe de melding is of wordt opgevolgd (als dit aan de orde is).

Verder gelden in de nieuwe situatie de volgende eisen:

U moet alle mensen die bij u werken schriftelijk of elektronisch informatie geven over: Uw interne meldprocedure. De manier waarop meldingen over vermoedelijke misstanden, waaronder schendingen van het Unierecht, buiten de organisatie kunnen worden gedaan aan bevoegde autoriteiten. De rechtsbescherming van werknemers (zoals het verbod op benadeling door u als werkgever na het melden van een vermoedelijke misstand of inbreuk op het Europese recht).

U moet de identiteit van de melder geheimhouden, tenzij de melder toestemming geeft om zijn identiteit bekend te maken. U moet ervoor zorgen dat ook uw personeel zich aan deze geheimhoudingsplicht houdt.

U moet meldingen op een goede manier registreren.

Veilig intern werkklimaat

Melders die rechtstreeks extern melden (bij het Huis voor klokkenluiders of bij een andere bevoegde autoriteit) worden onder de Wet bescherming klokkenluiders ook beschermd. Het is daarom extra belangrijk dat u blijvend investeert in een open organisatiecultuur, waarin iedereen zich veilig voelt om intern een melding te doen. Zie voor tips daarvoor de pagina Integriteit bevorderen van het Huis voor klokkenluiders. Ook handig: dit overzicht van aanpassingen aan interne meldregeling van het Huis voor Klokkenluiders.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en AWVN