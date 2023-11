ING mocht kredietrelatie opzeggen bij ondernemer die te weinig informatie gaf

De opzegging van de kredietrelatie met een handelaar in (gerecycled) papier door ING is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, oordeelt de rechtbank Amsterdam. De handelaar was het niet eens met de opzegging en spande daarover een zaak aan.

Juridisch kader

De vraag die in de procedure voorlag is of ING de kredietrelatie met de handelaar mocht opzeggen. Daarvoor is het volgende van belang, overweegt de rechtbank. Op grond van de Algemene Kredietvoorwaarden – die op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing zijn – heeft een bank een contractuele bevoegdheid om de (krediet)relatie met een klant te beëindigen. De opzeggingsbevoegdheid van een bank en haar contractuele vrijheid zijn echter niet onbegrensd. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een bank van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt (artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW), zie ook HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929). Of dat het geval is, dient te worden beoordeeld naar de stand van zaken ten tijde van de opzegging, dus op 15 maart 2021.

Informatie opvragen

ING had op grond van het volgende reden om informatie op te vragen, spreekt de rechtbank uit. In 2020 nam het gebruik van het rekening-courant krediet ineens scherp toe, en als ING de cijfers van de handelaar opvraagt blijkt dat er grote sommen geld worden overgemaakt naar de bestuurder in privé, waardoor de vordering van de BV die de aandelen van de handel houdt op de bestuurder met bijna € 330.000,- stijgt. Ook is er sprake van een hoge leverage; een groot deel van het balanstotaal betreft vreemd vermogen. Als ING hierover telefonisch contact heeft met de bestuurder, blijkt dat hij gescheiden is en dat hij in juli 2020 een woning heeft gekocht. De bestuurder vertelt verder niet zo veel. ING vermoedt dat hij het van de aandeelhouders-BV (en dus eigenlijk van ING) afkomstige geld heeft gebruikt voor het kopen van de nieuwe woning, maar komt erachter dat dat niet zo is. Hij heeft namelijk maar € 30.000,- van de koopprijs voldaan met eigen geld, voor de rest van de koopsom heeft hij bij een andere bank een hypotheek afgesloten. Waar de rest van de onttrekkingen naar privé voor zijn gebruikt blijft onduidelijk. ING maakt zich zorgen, ook omdat de bestuurder een persoonlijke borgtocht jegens ING is aangegaan.

Daarom vraagt ING informatie op bij de bestuurder, namelijk tussentijdse cijfers over 2020, de aangifte inkomstenbelasting en het echtscheidingsconvenant. De papierhandel en de bestuurder willen deze informatie niet verstrekken, waarna ING in een e-mail van 16 oktober 2020 het belang van de informatie uiteenzet. Ook daarna probeert ING de papierhandel en de bestuurder te bewegen om de informatie aan te leveren, en zij maakt duidelijk wat de gevolgen zijn als ze blijven weigeren. De weigerachtige houding heeft uiteindelijk geleid tot de opzegging op 15 maart 2021.

Opzegging niet onaanvaardbaar

Naar het oordeel van de rechtbank was er toen wel sprake van een situatie in de zin van artikel 9.1 sub b, h en o van de Algemene Kredietvoorwaarden. De opzegging van de kredietrelatie door ING is ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. ING had naar het oordeel van de rechtbank voldoende reden om informatie bij de papierhandel op te vragen gelet op de omstandigheden zoals hiervoor beschreven, zij heeft zorgvuldig uiteengezet waarom zij belang had bij deze informatie en ING heeft de papierhandel ook gewezen op de gevolgen als zij de informatie niet zou overleggen. Die verzochte informatie was ook niet irrelevant of te persoonlijk, ING heeft daar geen grens overschreden of de papierhandel “overvraagd”. Het ging hier namelijk om de situatie dat de papierhandel het rekening-courant krediet bijna geheel had overgemaakt aan de heer de bestuurder in privé, die ook borg stond voor de kredietfaciliteiten, en daarover geen opheldering verschafte. De papierhandel heeft aangevoerd dat zij al veel informatie aan ING had gegeven, maar ter zitting heeft zij bevestigd dat die aangeleverde informatie niet alle door ING verzochte informatie betrof. Verder heeft ING na de opzegging voldoende tijd en mogelijkheden geboden aan de papierhandel om het krediet terug te betalen. Partijen hebben immers een terugbetalingsregeling afgesproken. Kortom, dit alles maakt dat ING de kredietrelatie mocht opzeggen, dat zij zich in het natraject redelijk heeft opgesteld en dat de opzegging niet onaanvaardbaar is.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:6508